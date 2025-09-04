기사 검색
MC몽, 이다인 저격에 반격 “너처럼 가족 버리는 짓 하겠니”

입력 :2025-09-04 18:01:01
수정 :2025-09-04 18:01:01
배우 이다인이 소셜미디어(SNS)에 올린 사진. SNS 캡처
배우 이다인이 소셜미디어(SNS)에 올린 사진. SNS 캡처


가수 겸 음악 프로듀서 MC몽이 배우 이다인의 공개 저격에 맞대응했다.

MC몽은 4일 소셜미디어(SNS)에 “낄 데 껴. 일 년 전 사진을 올리든 내가 좋았던 사진을 올리든 너희가 더 미워지기 전에”라며 “너처럼 가족 버리는 짓을 하겠니?”라고 적었다.

앞서 MC몽은 가수 겸 배우 이승기·이다인 부부, 이다인의 언니인 배우 이유비, 차가원 피아크그룹 회장과 함께 찍은 사진을 올렸다.

사진 공개 후 MC몽과 이승기·이다인 부부의 친분을 조명한 기사가 보도되자 이다인은 불편한 심경을 드러냈다.

이다인은 SNS에 해당 기사를 캡처한 사진을 올리며 “1년도 넘은 사진을 굳이 지금 올리면서 시끄럽게 만드는 이유가 뭐지?”, “진짜 이해할 수 없다”고 적었다.

가수 겸 음악 프로듀서 MC몽. 연합뉴스 자료 사진
가수 겸 음악 프로듀서 MC몽. 연합뉴스 자료 사진


그는 사진 촬영 정보가 담긴 이미지도 함께 공개하며 사진이 지난해 7월 18일 찍힌 것임을 강조했다.

MC몽은 과거 이승기와 KBS 2TV ‘1박2일’에 함께 출연한 바 있다.

지난달 MC몽은 차가원 피아크그룹 회장과 함께 설립한 기획사 원헌드레드를 떠나 유학을 가겠다고 밝혔다.

그는 “그동안 극도로 심한 우울증 그리고 한 번의 수술과 건강 악화로 음악을 하는 것이 힘들 정도였다”며 “뜬 소문처럼 떠도는 이야기는 집중할 필요 없다. 저는 제가 더 오래 음악을 할 수 있는 방법을 선택하려 한다”고 했다.

한편 배우 견미리의 딸이기도 한 이다인은 2023년 이승기와 결혼했다. 최근 이승기는 장인이 주가 조작 혐의로 재차 기소되자 “연을 끊겠다”고 공식 입장을 밝혔다.

