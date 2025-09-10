기사 검색
대체 무슨 일?…‘이병헌♥’ 이민정 “남편이 나한테 헤어지자고”

입력 :2025-09-10 16:03:21
수정 :2025-09-10 16:03:21
배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과 헤어지고 다시 만났던 일화를 털어놨다. 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처
배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과 헤어지고 다시 만났던 일화를 털어놨다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 이민정과 배우 이소연, 왕빛나가 함께하는 ‘이민정 인생 설명회’ 영상이 올라왔다.

이민정은 “2007년쯤에 작품을 계속했지만, 사람들이 나를 알아보지 못했다”며 “내가 나온 주말드라마를 보고 ‘꽃보다 남자’ 작가님한테 연락이 왔다. ‘전반, 후반이 있으면 캐릭터가 후반에 나오는데 할 수 있겠냐’고 했다”고 회상했다.

배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과 헤어지고 다시 만났던 일화를 털어놨다. 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처
이민정은 “시청률이 쭉 올라가더니 내가 등장할 때 31.5%였다”며 “바로 전날까지만 해도 편의점 가고 다 했다. ‘꽃보다 남자’ 방영 다음 날부터 집 앞에서부터 사람들이 놀라며 알아보기 시작했다. 모든 사람들이 나를 알기 시작했고, 내 인생에서 ‘꽃보다 남자’가 컸다”고 했다.

이민정은 “드라마 ‘꽃보다 남자’가 터지기 직전에 1년 정도 이병헌 씨를 만났다”며 남편과의 연애 스토리를 밝혔다.

배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과 헤어지고 다시 만났던 일화를 털어놨다. 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처
이민정은 “오빠가 1년 넘게 외국을 가야 하는 상황이었다. 오빠 입장에선 ‘쟤는 지금 시작해서 일하려고 하는 상황인데’라는 생각이 있었나 보다. 자기가 1년간 외국에 갔다 오니까 ‘우리는 바이바이’ 그러더라. 그때 ‘나한테 감히?’라는 생각이 들었다”고 말했다.

그러면서 “결별의 이유가 없다고 생각했다. 1년 동안의 외국은 그냥 핑계일 뿐이라고 느꼈고, 무조건 헤어지는 건 사랑이 없다고 생각해서 저도 단칼에 딱 잘라 헤어졌다”고 전했다. 이민정은 당시 결별 이후에 이병헌의 전화를 받지 않았다고 했다.

배우 이민정이 남편인 배우 이병헌과 헤어지고 다시 만났던 일화를 털어놨다. 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처
이민정은 “이후 오빠가 갑자기 외국에서 전화했다. 시차도 잘 안 맞으니까 이상한 타이밍에 전화가 왔다. 전화가 오면 꺼버리고 안 받고, 다음 날 문자로 답하거나 대꾸를 안 했다. 읽고 무시했다”고 했다.

이어 “그러다 영화제 때 신인상을 받으러 백상, 청룡 등 시상식을 갔다. ‘시라노 연애 조작단’으로 후보에 올라서 갔는데 거기서 봤다. 나한테 눈인사하는데 ‘왜 아는 척해?’ 싶었다. 그래서 봤지만 무시했다. 그러다가 다시 만나서 결혼했다”고 말했다.

이민정은 이병헌과 2013년 결혼해 2015년 아들을 낳았다. 2023년 12월 딸까지 얻으며 두 아이의 부모가 됐다.

