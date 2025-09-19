기사 검색
피식대학 정재형 깜짝 결혼…모두가 놀란 예비신부 정체

입력 :2025-09-19 14:35:32
수정 :2025-09-19 14:35:32
개그맨 정재형. 피식대학 캡처
개그맨 정재형. 피식대학 캡처


유튜브 채널 ‘피식대학’으로 인기를 얻고 있는 코미디언 정재형(36)이 오는 11월 백년가약을 맺는다.

정재형은 11월 16일 서울 모처에서 9살 연하 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

신부는 오랜 기간 정재형과 교제하며 신뢰와 애정을 쌓아온 인물로 알려졌다. 두 사람은 부부의 연을 맺고 가정을 꾸리게 됐다.

정재형은 2014년 KBS 29기 공채 개그맨으로 데뷔, 유튜브 채널 ‘피식대학’을 통해 ‘한사랑산악회’ 정광용, ‘05학번이즈백’ 정재혁, ‘B대면데이트’ 방재호, 패션 인플루언서 ‘잘입재형’ 등 다채로운 부캐릭터를 선보이며 큰 사랑을 받았다.


뉴스24
