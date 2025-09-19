피식대학 정재형 깜짝 결혼…모두가 놀란 예비신부 정체

“고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

민희진 전 어도어 대표가 소셜미디어를 통해 근황을 전했다. 민희진 전 대표는 18일 인스타그램 계정에 “Thanks”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 헐렁한 티셔츠와 짧은 바지 차림으로 거리를 걸으며 유리창에 비친 자신의 모습을 휴대폰으로 찍는 민희진의 모습이 담겼다. 모자를 눌러쓰고 에코백을 든 소박한 모습이 눈길을 끈다. 한편 민희진 전 대표는 현재 하이브와 260억원 규모의 풋옵션(주식매수청구권)을 둘러싸고 법적 분쟁을 진행 중이다. 하이브가 제기한 주주간계약 해지 확인 소송도 함께 진행되고 있다.…