스타요즘

“언니 또 매진이에요” ‘요가 원장님’ 이효리에 팬들 아우성

입력 :2025-09-22 16:53:21
수정 :2025-09-22 16:53:21
이효리 인스타그램
이효리 인스타그램


가수 이효리가 운영하는 요가원이 10월 수강권 예약을 시작한 가운데 이번에도 예매하지 못한 팬들의 아우성이 쏟아지고 있다.

이효리의 요가원 ‘아난다 요가’는 22일 오후 3시 10월 정기권 및 원데이 클래스 수강권 예매를 시작했다.

예매가 시작된 직후 아난다 요가의 공식 소셜미디어(SNS)에는 “또 매진이다”, “예매 실패했다”는 팬들의 댓글이 쏟아졌다.

한 팬은 “오후 3시 땡 하고 들어갔는데 접속이 원활해서 이상하다 싶더니 이미 품절이었다”라고 토로했다. “결제하다가 튕겼다”, “30초만에 매진됐다”는 댓글도 있었다.

한 팬은 “제발 주말 클래스라도 열어달라”고 호소했다.

이효리 인스타그램.
이효리 인스타그램.


이효리는 이날 자신의 개인 SNS 계정에 “내일부터 또 화이팅 해봅시다”라는 글과 함께 요가원에서 직접 매트를 깔며 수강생을 맞이할 준비를 하는 영상을 올렸다.

이효리는 서울 서대문구에 ‘아난다 요가’를 개원하고 9월 한 달 동안 가오픈 기간으로 원데이 클래스만 운영했다. 이효리가 직접 강사로 나서는 1회 수강권 가격이 불과 3만 5000원에 불과해 화제를 모았고, 예매가 시작되자마자 빠르게 매진됐다.

이효리는 최근 패션 매거진 WWD 코리아와의 인터뷰에서 “더 많은 분들이 찾아와 주셔서 감사하다. 작은 경험이 또 다른 동네 요가원으로 이어지는 선순환이 가장 보람 있다”고 소감을 밝혔다.

“큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

“너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

‘불륜 의혹’ UN 최정원 1심 뒤집혔다…항소심서 “부정한 행위 인정 어렵다”

‘흉가 체험’하던 유튜버가 찾아낸 시신…두 달 전 사라진 30대였다

고기 대신 ‘이것’ 먹은 男, 6주 만에 허리둘레 감소…콜레스테롤까지 개선, 정체는

“무료 국수도 먹었잖아!”…‘경주시민 모욕’ 현수막 내건 한수원, 결국

“주머니에 흉기 2자루”…초등생에 달려든 50대 검거

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를