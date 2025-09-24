기사 검색
“배에 있어야 할 ‘王’자가 왜”…성난 등 근육에 본인도 놀란 여배우

입력 :2025-09-24 10:47:12
수정 :2025-09-24 10:47:12
배우 김혜수. 인스타그램 캡처
배우 김혜수가 탄탄한 몸매를 뽐냈다.

김혜수(55)는 23일 자신의 인스타그램에 “배에 있어야 할 왕(王)자가 등에 있을 줄이야”라는 글과 영상을 올렸다.

공개된 영상에서 김혜수는 몸에 밀착되는 운동복 차림으로 등 근육을 조였다가 푸는 동작을 선보였다.

이 과정에서 ‘王’자 모양의 등 근육이 선명하게 포착돼 보는 이들의 놀라움을 자아냈다.

이를 본 지인도 “오, 진짜다”라며 감탄했다.

배우 김혜수. 인스타그램 캡처
또 다른 사진에는 김혜수가 두건에 선글라스를 착용한 채 셀카를 찍는 모습이 담겼다.

군살 없이 탄탄한 모습을 드러내 시선을 집중시킨다.

한편 내년 상반기에 김혜수가 출연한 tvN 드라마 ‘두 번째 시그널’이 방영될 예정이다.

‘시그널’은 2016년 방영돼 최종화 평균 시청률 13.4%를 기록한 인기작이다.

시즌1의 주인공이자 장기 미제 전담팀 형사 차수현 역을 맡은 김혜수, 강력계 형사 이재한 역의 조진웅, 프로파일러 박해영 역의 이제훈이 시즌2에도 그대로 출연한다.

톰 홀랜드, '스파이더맨' 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
'블랙핑크 리사' 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를