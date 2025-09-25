기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘조정석 도플갱어’ 교수님 드디어 만났다…“조정석 닮은꼴 No 1”

입력 :2025-09-25 11:27:35
수정 :2025-09-25 13:26:52
유튜브 ‘청계산댕이레코즈’
유튜브 ‘청계산댕이레코즈’


‘조정석 도플갱어’, ‘실사판 이익준 교수님’ 등으로 화제가 된 소아청소년과 교수가 자신의 도플갱어를 만났다. 다만 교수가 만난 사람은 배우 조정석이 아닌 ‘조점석’이었다.

유튜브 ‘청계산댕이레코즈’를 운영하는 조점석(배우 조정석의 ‘부캐’)은 지난 24일 자신의 채널에 올린 영상을 통해 유 교수를 만난 모습을 공개했다.

조점석은 “일이 있어 원주에 다녀왔다”면서 “소셜미디어(SNS)에서 조정석님 닮은꼴로 이슈가 됐던 원주세브란스기독병원의 유영명 교수님을 만나뵙고 왔다”고 말했다.

조점석은 강원 원주시 원주세브란스기독병원에 도착해 “만나고 싶다고 만날 수 있는 분이 아닌데 흔쾌히 초대해주셨다”라고 설명했다.

이어 신생아중환자실(NICU)에서 근무 중인 유 교수를 만나 악수를 나눴다.

조정석은 유 교수에 대해 “친구들이 교수님이 나오신 영상을 보내줘서 봤다”며 “진짜 너무 닮았다”고 감탄했다. 그러면서 “조정석 닮은 꼴 넘버 원”이라며 치켜세웠다.

이에 유 교수는 “(조정석을) 닮았다는 이야기는 얼마 전부터 들었다. 그 전에는 생각을 안 해봤다”면서 “(조정석이) 잘나가시고 잘생기시고…제가 다 감사하다”라고 소감을 전했다.

조점석은 “저도 조정석씨 닮았단 이야기를 많이 듣는다”며 너스레를 떨었다.

조점석은 유 교수로부터 신생아중환자실에 대한 설명을 들었다. 조점석은 “나도 딸 아이 아빠로서 처음 아이가 탄생하는 순간부터 자라온 모든 순간이 주마등처럼 스쳐간다”며 “생명의 소중함을 느낀다”고 뿌듯해했다.

유 교수는 “아기들이 다 귀엽다”며 “출근할때마다 설렌다. 오늘은 얼마나 좋아질까. 그걸 보는 게 보람이다”라고 전했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
“작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

“작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개
“술 마시고 차 탔어요” 이진호 음주운전, 최초 신고자는 ‘여자친구’(종합)

“술 마시고 차 탔어요” 이진호 음주운전, 최초 신고자는 ‘여자친구’(종합)
출근하는 이웃女 끌고가 성폭행 시도… 50대男 긴급체포

출근하는 이웃女 끌고가 성폭행 시도… 50대男 긴급체포
인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속

인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속
유희열, 3년 만에 입 열다…“논란 뒤 처음 속마음 고백”

유희열, 3년 만에 입 열다…“논란 뒤 처음 속마음 고백”
이동국 아들 ‘대박’…미국 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격

이동국 아들 ‘대박’…미국 명문 LA 갤럭시 유스팀 합격
“산소호흡기 착용” 전유성, 안타까운 근황…가슴 콕콕 찌르는 ‘이 병’ 유의점

“산소호흡기 착용” 전유성, 안타까운 근황…가슴 콕콕 찌르는 ‘이 병’ 유의점
전세계가 ‘애사비’에 속았다…“체중 감량 효과 거짓” 논문 철회

전세계가 ‘애사비’에 속았다…“체중 감량 효과 거짓” 논문 철회
이승기 연 끊은 “유례없는 주가조작” 장인 석방됐다…법원, 보석 결정

이승기 연 끊은 “유례없는 주가조작” 장인 석방됐다…법원, 보석 결정
인기 클릭
Weekly Best

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

    “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

  3. 52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

    52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

  4. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  5. 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

    9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를