기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

입력 :2025-10-03 07:44:31
수정 :2025-10-03 08:11:31
샘 해밍터 인스타그램
샘 해밍터 인스타그램


방송인 샘 해밍턴이 9살 아들 벤틀리의 성향에 대해 전했다.

2일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’는 연세대와 고려대 임장 대결로 꾸며졌다. 이날 양세형은 샘 해밍턴에게 “아이들은 한국과 호주 중 어느 쪽에 더 가깝냐”고 물었다.

샘 해밍턴은 “윌리엄과 벤틀리는 완전히 다르다”며 “벤틀리는 밥과 김치가 꼭 있어야 할 정도로 입맛은 한국인데, ‘너 어디 사람이야?’라고 물으면 호주 사람이라고 답한다”고 밝혔다. 이어 “커가면서 성향이 계속 바뀌는 것 같다”고 덧붙였다.

또 아이들 교육 방식에 대해 “훈육할 때는 한국 예절에 맞게 영어로 말한다”고 설명했다. 이에 양세형·양세찬이 상황극을 하며 “어떻게 훈육하느냐”고 묻자, 샘 해밍턴은 영어로 예절을 설명했지만 두 사람이 이해하지 못하자 “이러면 훈육이 안 된다”며 웃음을 자아냈다.


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
“10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

“10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난
“홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

“홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니
“13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

“13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형
“역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다

“역대급” 李부부, 예능 출격…대통령의 냉장고 턴다
“한국 망했네요”…ADHD 약 먹으며 ‘4세 고시’ 뛰어드는 현실

“한국 망했네요”…ADHD 약 먹으며 ‘4세 고시’ 뛰어드는 현실
“한창 먹었을 때 65㎏였다”는 이은지…10㎏ 감량한 비법 보니

“한창 먹었을 때 65㎏였다”는 이은지…10㎏ 감량한 비법 보니
장윤정·도경완, 결혼 12년 만에…‘대놓고 두 집 살림’ 왜?

장윤정·도경완, 결혼 12년 만에…‘대놓고 두 집 살림’ 왜?
SNS 휩쓴 ‘공복 운동’ 믿고 굶었더니…장기적 효과는 “그게 그거”

SNS 휩쓴 ‘공복 운동’ 믿고 굶었더니…장기적 효과는 “그게 그거”
‘3만 8000원’ 에버랜드 ‘케데헌’ 분식 세트…“가격 이게 맞나” 화제

‘3만 8000원’ 에버랜드 ‘케데헌’ 분식 세트…“가격 이게 맞나” 화제
인기 클릭
Weekly Best

  1. 쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

    쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

  2. 손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

    손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

  3. 쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

    쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

  4. 최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

    최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

  5. 수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

    수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더