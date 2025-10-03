기사 검색
‘1500만원 도난 피해’ 전혜빈 “경찰 조사 마쳤다…오히려 미안” 왜?

입력 :2025-10-03 18:50:19
수정 :2025-10-03 18:50:19
배우 전혜빈. 인스타그램 캡처
인도네시아 발리 여행을 떠난 배우 전혜빈이 카드를 분실해 1500만원의 피해를 본 가운데 “무사히 조사를 마쳤다”고 밝혔다.

3일 전혜빈은 자신의 인스타그램에 “걱정 연락이 많이 왔다”며 “저희는 친절하고 정의로운 발리 경찰관분들의 도움으로 무사히 조사를 마쳤고 어젯밤에 다음 목적지로 잘 도착했다”고 밝혔다.

이어 “발리 내에서도 뉴스가 크게 나서 아름다운 이곳의 이미지에 안 좋은 영향을 끼칠까 미안한 마음이 컸다”고 토로했다.

그러면서 “저희는 이곳에서 잃은 것보다 얻어가는 게 더 커서 아이에게도 특별한 추억으로 기억될 것 같다. 걱정해 주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

배우 전혜빈 인스타그램 캡처
배우 전혜빈 인스타그램 캡처
앞서 전혜빈은 지난 2일 인스타그램에 발리 우붓 지도를 올리면서 “이 지역에서 카드 도난당해서 1500만원이 긁혔다”고 밝혔다.

이어 “우붓 시내에 계신 여러분 곧 여행하실 분들도 조심하세요. 잃어버린 지 10분 안에 벌어진 상황입니다”라고 적어 눈길을 끌었다.

최근 전혜빈은 인스타그램에 아들과 함께 우붓을 여행하고 있다면서 여행 사진을 올려 화제가 됐다. 이 가운데 카드 분실 피해를 당해 많은 이들을 놀라게 했다.

한편 전혜빈은 지난 2019년 2세 연상 치과의사와 결혼했으며, 2022년 9월 득남했다.

