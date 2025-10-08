기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

케데헌 ‘소다팝’ 작곡가, 소녀시대 유리 사촌과 결혼한다

입력 :2025-10-08 18:21:01
수정 :2025-10-08 18:21:01
왼쪽부터 쿠시, 비비엔. 쿠시·비비엔 인스타그램
왼쪽부터 쿠시, 비비엔. 쿠시·비비엔 인스타그램


가수 겸 프로듀서 쿠시가 모델 출신 프로듀서 비비엔과 결혼한다.

두 사람의 소속사 더블랙레이블은 8일 “쿠시, 비비엔 두 사람이 오는 11일 백년가약을 맺는다”며 “이외에 자세한 내용은 공개하기 어렵다”고 밝혔다.

두 사람은 2016년 열애를 인정, 9년 열애 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다. 쿠시와 비비엔은 9세 차이로 지인의 소개로 만나 음악이라는 공통분모로 가까워진 것으로 알려졌다.

2003년 레게 듀오 스토니스컹크로 데뷔한 쿠시는 빅뱅, 지드래곤, 태양 등의 곡을 작업한 가수 겸 프로듀서다. 인기 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘소다 팝’(Soda Pop)을 공동 작곡했다.

비비엔은 2015년 패션 잡지 쎄시의 콘테스트에서 1위로 데뷔한 모델 출신 프로듀서다. 그룹 소녀시대 유리의 사촌 동생으로도 알려져 있으며, 지난해 엠넷 오디션 ‘아이랜드2’에 프로듀서로 출연한 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘비키니여신’ 심으뜸, 완벽한 몸매
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
“시끄럽다”며 밧줄 끊어 살해….‘그날, 끊어진 밧줄은 한 가족의 삶이었다’

“시끄럽다”며 밧줄 끊어 살해….‘그날, 끊어진 밧줄은 한 가족의 삶이었다’
“곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

“곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다
“이혼 축하해” 벗은 몸에 우유 붓더니 케이크까지 자른 인도 남성 화제

“이혼 축하해” 벗은 몸에 우유 붓더니 케이크까지 자른 인도 남성 화제
김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은
일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’

일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’
미용실서 머리 ‘이렇게’ 감았다간 뇌졸중 위험…초간단 해결책은

미용실서 머리 ‘이렇게’ 감았다간 뇌졸중 위험…초간단 해결책은
인기 클릭
Weekly Best

  1. 샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

    샘 해밍턴 아들 벤틀리 “난 호주 사람”…9살에 밝힌 정체성

  2. “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

    “너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

  3. 악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

    악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

  4. 곽튜브 살 더 빠졌네…“형 부부와 같은 시기 임신” 결혼 앞두고 ‘깜짝 근황’

    곽튜브 살 더 빠졌네…“형 부부와 같은 시기 임신” 결혼 앞두고 ‘깜짝 근황’

  5. ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

    ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더