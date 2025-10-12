기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘백혈병 투병’ 차현승 “피부 벗겨지고 수치 안 올라…그래도 열심히 회복”

입력 :2025-10-12 10:35:52
수정 :2025-10-12 10:35:52
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처


백혈병 투병 사실을 밝힌 배우 겸 댄서 차현승이 자신의 근황을 공개했다.

차현승은 11일 자신의 유튜브 채널에 ‘백혈병 환자의 하루’라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에는 그가 병원에서 입원 생활을 하는 모습이 담겼다.

차현승은 오전 5시 30분에 일어나 간단한 스트레칭을 한 뒤 채혈하고, 혈압, 체온 등을 측정했다.

약을 먹고 아침 식사를 한 차현승은 피부가 벗겨진 손을 카메라에 펴 보이이며 “이렇게 피부가 계속 벗겨졌다가 나았다가 그런다”고 말했다.

배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처


차현승은 매일 음식 섭취량과 배설량, 혈액 검사 등을 기록하는 기록증도 공개했다. 그는 “매일 수치를 적는다. 호중구가 올라야 하는데 계속 안 잡힌다. 일단 1000 이상은 돼야 한다”고 말했다. 그의 호중구 수치는 200대 수준이었다. 호중구는 혈액 내 세균이나 박테리아가 몸을 침범했을 때 세균을 파괴하고 방어하는 역할을 한다.

차현승은 휴대전화에 기록한 일기를 일기장에 옮겨 적는 모습도 공개했다.

이후 그는 점심 식사를 마친 뒤 가벼운 맨몸 운동을 했다. 그는 “너무 누워만 있고 앉아 있으면 컨디션이 오히려 안 좋아진다”고 말했다.

차현승은 잠들기 전 “저의 요즘 하루는 이렇다. 열심히 회복해보겠다”며 “처음 근황을 알리고 이렇게 많은 응원을 받을지 몰랐다. 정말 감사하다. 더욱 단단하게 회복해보겠다”고 덧붙였다.

배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처
배우 겸 댄서 차현승. 유튜브 ‘차현승’ 캡처


차현승은 지난달 소셜미디어(SNS)를 통해 백혈병 투병 사실을 밝혔다.

그는 “지난 6월 초 응급실로 실려 가며 제 삶이 한순간에 멈췄다. 그전까지 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 백혈병이라는 진단이 모든 것을 멈추게 했다”고 털어놨다.

이어 “처음엔 저 자신조차 받아들이기 힘들었고 누구에게도 말할 수 없었다. 두려움과 혼란이 매일을 채웠다”며 “이제는 시간이 지나 솔직히 말할 준비가 된 것 같다. 현재 치료를 받으며 하루하루 조용히 싸워가고 있다”고 했다.

그러면서 “앞으로의 길은 길지만 저는 반드시 이겨낼 것”이라며 “제 꿈과 열정은 여전히 살아 있고 다시 무대와 카메라 앞에 설 그날을 간절히 기다리며 버티고 있다”고 덧붙였다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈

‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈
“포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?

“포경수술 아동 자폐증 발병률 2배 높아”…원인은 ‘이것’ 때문?
‘파이브’ 장해영, 암투병 끝 45세로 사망…뒤늦은 부고

‘파이브’ 장해영, 암투병 끝 45세로 사망…뒤늦은 부고
“아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다

“아들 내연녀 때릴 분?”…‘며느리 사랑’ 재벌, 돈 ‘이만큼’ 걸었다
“가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

“가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품
보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은
“가족 인정 안 돼”…이민우, ‘♥싱글맘 예비신부’ 6세 딸과 무슨 일?

“가족 인정 안 돼”…이민우, ‘♥싱글맘 예비신부’ 6세 딸과 무슨 일?
김상욱, 한밤중 중환자실 입원…“심근경색 직전 상황”

김상욱, 한밤중 중환자실 입원…“심근경색 직전 상황”
중국인들이 돈 썼다…‘초유의 위기’였는데 매출 94.5% 오른 이곳

중국인들이 돈 썼다…‘초유의 위기’였는데 매출 94.5% 오른 이곳
인기 클릭
Weekly Best

  1. “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

    “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

  2. “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

    “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

  3. 유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

    유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

  4. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  5. 김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

    김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브