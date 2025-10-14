기사 검색
서인영 맞아? “코 보형물 빼고 10kg 쪘다” 확 바뀐 느낌

입력 :2025-10-14 15:49:26
수정 :2025-10-14 15:49:26
서인영 인스타그램
서인영 인스타그램


가수 서인영이 근황을 전했다. 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나, 약 1년 만인 지난해 11월 이혼했다.

서인영은 13일 자신의 인스타그램에 “즐거웠던 성수동 데이트”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 한 카페에서 맥주를 마시며 여유로운 시간을 보내고 있다. 캐주얼한 차림에 거의 민낯으로, 무대 위에서의 강렬한 이미지와는 또 다른 순박한 매력을 드러냈다.

사진을 본 네티즌들은 “너무 귀여워요” “인상이 편안해졌다” “지금처럼 웃어요” 등의 반응을 보였다.

앞서 서인영은 최근 SNS 라이브 방송에서 10kg가 쪘다는 사실을 밝히며 “이제 코 보형물을 다 뺐다. 더 이상 코에 뭘 넣을 수 없는 상태라 모두 제거했다”고 털어놨다.

뉴스24
