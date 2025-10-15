기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘재혼’ 은지원 2세 계획 밝혔다 “시험관 시술 여러 번 해도…”

입력 :2025-10-15 09:36:41
수정 :2025-10-15 09:36:41
가수 은지원. 유튜브 ‘KBS 한국방송’ 캡처
가수 은지원. 유튜브 ‘KBS 한국방송’ 캡처


지난 6월 재혼한 가수 겸 방송인 은지원이 2세 계획에 대해 솔직하게 털어놓았다.

은지원은 지난 13일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 이수근과 함께 게스트로 출연했다. 이날 신동엽은 9살 연하 스타일리스트와의 재혼을 발표한 은지원에게 향후 계획을 물었다.

이에 은지원은 “나는 아직 혼자이기 때문에 꿈이 없는 상태”라며 “이제 가족을 꾸릴 건대 그때와의 꿈들이 다를 것 같다”고 말했다.

이어 “만약에 자식까지 생겨버린다? 그러면 이제 꿈이 어떻게 바뀔지 나도 모른다”고 밝혔다.

신동엽이 “그런데 자식에 대해서 생각은 하고 있어?”라고 묻자 은지원은 “자연적으로 생기면 받아들인다”고 답했다. 이에 이수근도 “아이를 갖고 싶다고 해서 갖는 건 아니다. 하늘이 주시는 것 같다”고 맞장구쳤다.

은지원은 “갖고 싶다고 노력한다고 해서 바로 되는 사람 못 봤다. 내 주변에도 정말 포기했던 사람이 시험관 시술을 여러 번 했는데도 실패했는데 포기하다가 자연 임신으로 되는 사람도 있다”고 털어놓았다.

은지원은 지난 6월 “올해 안에 결혼할 것”이라고 발표했다. 배우자는 은지원과 오랜 시간 함께 한 9살 연하 스타일리스트로 알려졌다. 은지원은 2010년 결혼했지만 2년 만에 파경을 맞았으며, 당시 혼인신고를 하지 않아 별도의 법적 이혼 절차는 없었다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝
“기내에서 접근하고 부적절한 편지도”…이동욱 측, 사생팬에 ‘경고’

“기내에서 접근하고 부적절한 편지도”…이동욱 측, 사생팬에 ‘경고’
김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈

김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈
‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”

‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”
조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”

조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”
서인영 맞아? “코 보형물 빼고 10kg 쪘다” 확 바뀐 느낌

서인영 맞아? “코 보형물 빼고 10kg 쪘다” 확 바뀐 느낌
“대통령 잘한다” 칭찬한 이하늘, “출생의 비밀 밝혀졌다” 무슨 일?

“대통령 잘한다” 칭찬한 이하늘, “출생의 비밀 밝혀졌다” 무슨 일?
노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”

노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”
아내 불륜에 흉기 든 남편…장인·장모 “우리 사위 봐달라”

아내 불륜에 흉기 든 남편…장인·장모 “우리 사위 봐달라”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  2. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  3. 곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

    곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

  4. “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

    “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

  5. “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남

    “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브