“내 재산 다 주다시피 했다”…김영옥, 절친에 사기당한 사연

배우 김영옥. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처

배우 김영옥(87)이 젊은 시절 친한 친구에게 사기를 당해 전 재산을 잃었다고 고백했다.14일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘87년 살면서 깨달은 절대 친해지면 안 되는 사람의 특징’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김영옥은 방송인 서경석과 다양한 주제에 관해 대화를 나눴다.김영옥은 자신이 살아오면서 가지게 된 ‘인간관계 철학’에 관해 이야기했다.김영옥은 “‘불편한 친구는 안 보면 된다’는 생각은 한다”면서도 “젊은이 중에도 정신적으로 문제가 있어서 이상하게 굴고 그러는 친구도 있다. 내가 그걸 ‘배척하고 안 봐야지’라고 하지 않고 살아왔다. 달래주고 이해시키고 싶다. 그런 걸 다 자르고 사는 인생은 아니라고 본다”고 했다.그러면서 “여러 사람이 안타까운 시간을 보내는 모습을 봐왔는데 그런 친구들도 어루만지며 살고 싶은 마음”이라고 덧붙였다.진행자 서경석이 “많은 사람이 사람에게 속아 사기를 당한다. 특히 연예계 종사자들이 유독 사기를 많이 당한다”며 김영옥도 비슷한 경험이 있는지를 물었다.김영옥은 “내게도 당치 않게 돈을 빌려 달라는 사람이 생긴다”며 젊었을 때 친한 동창에게 사기를 당했다고 털어놨다. 그는 “너무 친한 동창한테 내 재산을 다 주다시피 한 일을 당한 적이 있었다”며 “그때 아주 큰 공부를 했다”고 말했다.이어 “그 후부터는 아이들에게도 ‘돈은 내가 줄 수 있는 정도만 줘라. 이걸 주고 내가 가난해질 정도면, 사람도 돈도 잃는다’고 말한다”고 했다. 그러면서 “나는 ‘돈거래는 안 한다’고 얘기한다”고 덧붙였다.김영옥은 ‘좋은 사람’에 관해서는“변함없는 사람이 좋은 사람이다. 얕은 술수를 쓰는 사람을 보면 정이 떨어진다”며 “이 나이가 되어 보면 많은 친구까지는 필요가 없다. 처음부터 여태까지 변함없는 사람이면 된다”고 했다.뉴스24