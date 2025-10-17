기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

배우 클라라, 결혼 6년 만에 파경…“배우자와 오랫동안 논의”

입력 :2025-10-17 12:57:47
수정 :2025-10-17 12:57:47
배우 클라라. 인스타그램 캡처
배우 클라라. 인스타그램 캡처


배우 클라라(본명 이성민)가 결혼 6년 만에 이혼했다.

KHS에이전시는 17일 “클라라가 지난 8월 협의이혼 절차를 마무리했다. 오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르겠 됐다”고 밝혔다.

클라라는 KHS에이전시를 통해 “결혼 소식에 축하와 응원을 보내주셨던 많은 분께 안타까운 소식을 전하게 돼 죄송하게 생각한다”고 전했다.

이어 “팬 여러분을 비롯한 많은 분께 심려를 끼친 점에 대해 마음 깊이 송구한 마음”이라고 덧붙였다.

KHS에이전시는 “양가 가족 입장을 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요했다”며 “소식을 늦게 전하게 된 점 양해 부탁드린다”고 알렸다.

배우 클라라. 인스타그램 캡처
배우 클라라. 인스타그램 캡처


클라라는 2019년 1년 교제한 2살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다.

클라라는 그룹 코리아나 이승규의 딸이다.

2006년 KBS 2TV 드라마 ‘투명인간 최장수’를 통해 연기자로 데뷔했다.

2013년 ‘레깅스 시구’로 화제를 모으기도 했다.

현재는 중국과 한국을 오가며 활동 중이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘아찔한 공중 곡예’ 태양의 서커스
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
태양의 서커스, 아찔한 공중 곡예
돌고 돌고 돌고
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
태양의 서커스, 아크로바틱한 무대
트와이스 이렇게 섹시했나…10주년에 란제리 패션쇼 ‘파격’

트와이스 이렇게 섹시했나…10주년에 란제리 패션쇼 ‘파격’
“이별통보 했다가” 유명 20대 모델, 남친에 24회 찔려 사망…이탈리아 ‘추모’

“이별통보 했다가” 유명 20대 모델, 남친에 24회 찔려 사망…이탈리아 ‘추모’
속옷 거꾸로 입은 채 사망한 BJ…캄보디아에서 무슨 일이

속옷 거꾸로 입은 채 사망한 BJ…캄보디아에서 무슨 일이
딸이 아이돌인데…박남정 “담배는 삶의 일부, 피워도 된다”

딸이 아이돌인데…박남정 “담배는 삶의 일부, 피워도 된다”
티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?
“도박빚 때문에” 임신 3개월 인플루언서 아내 34m 절벽서 민 남편…中 공분

“도박빚 때문에” 임신 3개월 인플루언서 아내 34m 절벽서 민 남편…中 공분
“한동안 코로 숨 못 쉬었다”…이현이, 인생 첫 깁스한 사연은

“한동안 코로 숨 못 쉬었다”…이현이, 인생 첫 깁스한 사연은
‘개천용’ 사라진 의대…신입생 3명 중 1명이 ‘강남 3구’ 출신

‘개천용’ 사라진 의대…신입생 3명 중 1명이 ‘강남 3구’ 출신
“중랑천 들어갔다 실종” 중학생 추정 시신 의정부 하천서 발견

“중랑천 들어갔다 실종” 중학생 추정 시신 의정부 하천서 발견
인기 클릭
Weekly Best

  1. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  2. 정성일, 母 병원 모시고 다닌 아내와 이혼 결정한 이유는

    정성일, 母 병원 모시고 다닌 아내와 이혼 결정한 이유는

  3. 김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

    김송 “작년에 알게 됐다”…50년 만에 밝혀진 ‘혼혈설’

  4. 신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

    신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

  5. 곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

    곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브