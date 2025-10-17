배우 클라라, 결혼 6년 만에 파경…“배우자와 오랫동안 논의”

배우 클라라. 인스타그램 캡처

배우 클라라(본명 이성민)가 결혼 6년 만에 이혼했다.KHS에이전시는 17일 “클라라가 지난 8월 협의이혼 절차를 마무리했다. 오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르겠 됐다”고 밝혔다.클라라는 KHS에이전시를 통해 “결혼 소식에 축하와 응원을 보내주셨던 많은 분께 안타까운 소식을 전하게 돼 죄송하게 생각한다”고 전했다.이어 “팬 여러분을 비롯한 많은 분께 심려를 끼친 점에 대해 마음 깊이 송구한 마음”이라고 덧붙였다.KHS에이전시는 “양가 가족 입장을 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요했다”며 “소식을 늦게 전하게 된 점 양해 부탁드린다”고 알렸다.클라라는 2019년 1년 교제한 2살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했다.클라라는 그룹 코리아나 이승규의 딸이다.2006년 KBS 2TV 드라마 ‘투명인간 최장수’를 통해 연기자로 데뷔했다.2013년 ‘레깅스 시구’로 화제를 모으기도 했다.현재는 중국과 한국을 오가며 활동 중이다.뉴스24