이효리, 오랜만에 아이유 언급…솔직하게 현재 관계 밝혔다

입력 :2025-10-25 13:28:59
수정 :2025-10-25 13:28:59

“작게라도 챙겨주는 사람들, 고맙다”
인터넷상에서 제기된 손절설 종식해

유튜브 ‘핑계고’ 방송화면
유튜브 ‘핑계고’ 방송화면


이효리가 아이유에 대한 고마움을 전하며 온라인상에서 불거진 불화설을 일축했다.

25일 공개된 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 영상 ‘부부 동반은 핑계고’에는 이효리·이상순 부부와 홍현희·제이쓴 부부가 함께 출연해 근황을 전했다.

이효리는 이날 방송에서 명절 선물 이야기를 꺼내며 “친구가 제주에서 망고밭을 하는데, 그 해 고마웠던 사람들에게 선물을 준다. 재석 오빠 같은 사람들은 뒤로 빠지고 더 챙겨주고 싶은 사람부터 올라온다”며 “그런 마음으로 저를 챙겨주는 사람이 많진 않지만, 그래도 있다”고 말했다.

이어 “그게 재석 오빠와 현희, 그리고 아이유다. 작게라도 나를 챙겨주는 사람들이 너무 고맙다”고 덧붙였다.

이효리의 발언으로 두 사람 사이의 불화설은 사실상 종결됐다. 앞서 이효리와 아이유는 2017년 JTBC 예능 ‘효리네 민박’에서 호흡을 맞추며 돈독한 우정을 보여줬지만, 이후 교류가 알려지지 않으면서 불화설이 제기된 바 있다.

두 사람이 SNS에서 서로를 언팔로우한 사실이 알려지면서 의혹이 커졌지만, 이번 언급으로 관계에 대한 논란은 일단락됐다.

뉴스24
