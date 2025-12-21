기사 검색
심근경색 징조였나…김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다

입력 :2025-12-21 11:38:03
수정 :2025-12-21 11:38:03
급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 회복한 방송인 김수용이 온라인상에서 ‘심장질환과 관련이 있다’고 지목된 자신의 귓불 주름에 대해 언급했다. 유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처
급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 회복한 방송인 김수용이 온라인상에서 ‘심장질환과 관련이 있다’고 지목된 자신의 귓불 주름에 대해 언급했다. 유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처


급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 회복한 방송인 김수용(59)이 온라인상에서 ‘심장질환과 관련이 있다’고 지목된 자신의 귓불 주름에 대해 언급했다.

김수용은 21일 유튜브 채널 ‘조동아리’에 출연해 김용만, 지석진과 함께 당시 상황에 대한 이야기를 나눴다.

이날 김용만은 김수용과 관련한 기사를 언급하면서 “‘귓불’이 김수용의 연관 검색어”라고 말을 꺼냈다.

이에 김수용은 “이게 프랭크 사인이라더라”라면서 “나는 20대 때부터 (귓불 주름이) 있었다”고 말했다.

그러면서 “근거 없다고 그러더라”라고 덧붙였다.

김수용은 또 “사람들이 지나가다가 날 보면 내 귀를 본다”고 말하며 심근경색으로 쓰러진 뒤 달라진 시선에 대해 전했다.

개그맨 김수용(59)이 최근 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 급성 심근경색을 진단받은 가운데, 그의 귓불에 있던 사선 주름이 전조증상이라는 주장이 제기됐다. 김수용 인스타그램 캡처
개그맨 김수용(59)이 최근 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 급성 심근경색을 진단받은 가운데, 그의 귓불에 있던 사선 주름이 전조증상이라는 주장이 제기됐다. 김수용 인스타그램 캡처


김수용은 지난달 13일 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 도중 쓰러졌고, 급성 심근경색을 진단받아 혈관 확장 시술을 받고 퇴원했다.

이러한 소식이 전해진 뒤 온라인상에서는 과거 김수용의 귀에서 사선으로 깊게 파인 주름이 포착됐다며 “심장질환 전조증상 아니냐”는 의견이 제기됐다.

다만 서울아산병원 심장혈관흉부외과 유재석 교수는 지난 3일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “(귓불 주름과 심장질환 사이) 명확하게 의학적으로 인과관계라고 말하기에는 조금 무리가 있다”고 밝혔다.

유 교수는 “결국 귀에 주름이 생기는 건 노화의 한 현상”이라며 “귓불 주름이 있다고 해서 ‘내가 심혈관 질환이 있지 않을까’ 덜컥 겁먹을 필요는 없다”고 강조하기도 했다.

온라인뉴스부
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, '멜로 퀸'의 귀환
최지우, 변함없는 미모
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
정희원 "불륜 아니었다…2년치 소득 '합의금'으로 요구받아" 재반박

정희원 "불륜 아니었다…2년치 소득 '합의금'으로 요구받아" 재반박
"12시간 동안 男 1057명과 성관계" 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?

"12시간 동안 男 1057명과 성관계" 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?
"비혼모 사유리 출연 반대!" 시위…당시 심경 들어보니

"비혼모 사유리 출연 반대!" 시위…당시 심경 들어보니
김주하 "연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘" 외도·폭행 충격 고백

김주하 "연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘" 외도·폭행 충격 고백
"주사이모, 'MBC 사장도 알고 다 알아! 어디서 감히'라며 나혼산 측과 말싸움" 추가

"주사이모, 'MBC 사장도 알고 다 알아! 어디서 감히'라며 나혼산 측과 말싸움" 추가

'연하 남친·성욕 고백' 전원주에… "너무 남자 좋아해" 선우용여 직격

'연하 남친·성욕 고백' 전원주에… "너무 남자 좋아해" 선우용여 직격
연막탄 투척하고 '무차별 칼부림' 15명 사상…연말 대만 한복판 아수라장

연막탄 투척하고 '무차별 칼부림' 15명 사상…연말 대만 한복판 아수라장
"尹 불법계엄 규탄" 시국선언 고교생, 하버드大 합격

"尹 불법계엄 규탄" 시국선언 고교생, 하버드大 합격
15명 사상 '연막탄 칼부림' 살인계획서 발견…게임중독? 외로운늑대?

15명 사상 '연막탄 칼부림' 살인계획서 발견…게임중독? 외로운늑대?
Weekly Best

  "런닝맨 오늘이 마지막 촬영"…유재석, 작별인사 나눴다

    "런닝맨 오늘이 마지막 촬영"…유재석, 작별인사 나눴다

  '박나래 논란'에 전현무마저…"방송하지 않기로" 결정

    '박나래 논란'에 전현무마저…"방송하지 않기로" 결정

  황보라 "아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아" 고백

    황보라 "아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아" 고백

  야노시호 "추성훈과 이혼 생각"…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 "추성훈과 이혼 생각"…결혼생활에 무슨 일

  전원주, '미모의 대학 졸업사진' 공개…"숙대 나온 여자" 말 못한 사연

    전원주, '미모의 대학 졸업사진' 공개…"숙대 나온 여자" 말 못한 사연
방송
해외 연예
"이건 선 넘었다"…'로제' 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

"이건 선 넘었다"…'로제' 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치