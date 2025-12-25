기사 검색
스타요즘

‘전국노래자랑’ 우수상 출신 아이돌 멤버…귀여운 외모 그대로

입력 :2025-12-25 14:35:31
수정 :2025-12-25 14:52:45
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처


오마이걸 승희가 ‘라디오스타’에서 ‘전국노래자랑’ 신동 출신이라고 밝혔다.

24일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘크리스마스 특집: 흥과 함께’로 꾸며져 남진, 설운도, 자두, 오마이걸 승희가 게스트로 함께했다.

승희가 아이돌 오마이걸로 데뷔 전 2007년 ‘전국노래자랑’에서 먼저 얼굴을 알렸다고 해 시선을 모았다. 승희는 “시작은 트로트였다”라며 트로트를 너무 좋아하는 어린 승희를 보고, 아버지가 몰래 ‘전국노래자랑’에 지원했다고 해 모두를 놀라게 했다. 승희는 “인제 편에 출연했는데, 집은 강원도 춘천이었다”라고 비화를 전하기도.

사진=KBS ‘전국노래자랑’ 캡처
사진=KBS ‘전국노래자랑’ 캡처


사진=KBS ‘전국노래자랑’ 캡처
사진=KBS ‘전국노래자랑’ 캡처


박상철의 ‘자옥아’로 우수상을 받은 승희의 ‘전국노래자랑’ 이력에 이날 함께 출연한 트로트계 대선배 남진과 설운도가 트로트 활동을 적극 추천하는 모습으로 눈길을 끌었다.

한편, MBC ‘라디오스타’는 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.

