이재룡♥유호정, 청담동 빌딩 대박 터졌다…시세차익만 300억원대

유호정·이재룡 부부.

연합뉴스

탤런트 유호정(56)·이재룡(61) 부부가 청담동 빌딩으로 300억원 이상 대박을 터뜨렸다.28일 부동산 업계에 따르면, 부부는 2006년 서울 청담공원 인근 주차장 부지를 61억8391만원에 사들였다. 공동 명의다. 2008년 준공 허가를 받았고, 2010년 지하 1층~지상 5층 규모(대지면적 221평) 빌딩을 신축했다. 두 사람 성을 따 ‘리유’로 지었다.취득세와 법무비, 중개 수수료 등 거래 부대비용을 포함한 부지 매입 원가는 약 65억5000만원이다. 신축 비용 23억원을 더하면 총 88억5000만원 들었다. 현재 이 빌딩 자산 가치는 약 398억원으로, 19년 만에 약 310억원 시세차익을 거둔 셈이다.등기부등본상 채권최고액은 48억원이다. 통상 채권최고액이 대출금의 약 120%인 점을 감안하면, 부지 매입 당시 약 40억원 대출을 받은 것으로 보였다. 신축 초기 부부가 5층에 살았으며, 4층은 이재룡이 세운 기획사 스타파트너스 사무실로 사용했다. 현재 고급 레스토랑이 모든 층을 임대하고 있다.유호정과 이재룡은 1995년 결혼, 1남1녀를 뒀다. 유호정은 다음 달 31일 오후 8시 첫 방송하는 KBS 2TV 주말극 ‘사랑을 처방해드립니다’로 인사할 예정이다. 영화 ‘그대 이름은 장미’(2019) 이후 7년 만이며, 드라마 ‘풍문으로 들었소’(2015) 이후로는 11년 만의 안방극장 복귀다.뉴시스