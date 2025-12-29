신화 이민우, 6살 딸 안은 모습에 ‘아빠 포스’ 물씬

사진=이민우 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 이민우의 아내 이아미씨의 직업은? 필라테스 강사 요가 강사

그룹 신화의 이민우가 큰딸과의 특별한 순간을 공개했다.이민우는 28일 소셜미디어에 “우리 첫 만남, 벌써 1년 전”이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 이민우가 어린 딸을 품에 안고 다정한 시간을 보내는 모습이 담겼다.이민우는 캐주얼한 모자와 패딩 점퍼 차림으로 딸을 꼭 안은 채 애틋한 눈빛을 보내고 있다.무릎 위에 앉은 딸은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 휴대전화를 바라보며 편안한 모습이다.앞서 이민우는 7월 말 결혼을 발표했다.아내 이아미씨는 재일교포 3세 필라테스 강사로 6세 딸을 둔 싱글맘이다.둘은 지난 7일 둘째 딸 ‘양양이’(태명)를 품에 안았다. 두 사람은 내년 봄 결혼식을 올릴 예정이다.뉴시스