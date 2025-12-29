기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

신화 이민우, 6살 딸 안은 모습에 ‘아빠 포스’ 물씬

입력 :2025-12-29 13:03:11
수정 :2025-12-29 13:03:11
사진=이민우 인스타그램 캡처
사진=이민우 인스타그램 캡처


그룹 신화의 이민우가 큰딸과의 특별한 순간을 공개했다.

이민우는 28일 소셜미디어에 “우리 첫 만남, 벌써 1년 전”이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 이민우가 어린 딸을 품에 안고 다정한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

이민우는 캐주얼한 모자와 패딩 점퍼 차림으로 딸을 꼭 안은 채 애틋한 눈빛을 보내고 있다.

무릎 위에 앉은 딸은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 휴대전화를 바라보며 편안한 모습이다.

앞서 이민우는 7월 말 결혼을 발표했다.

아내 이아미씨는 재일교포 3세 필라테스 강사로 6세 딸을 둔 싱글맘이다.

둘은 지난 7일 둘째 딸 ‘양양이’(태명)를 품에 안았다. 두 사람은 내년 봄 결혼식을 올릴 예정이다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이민우의 아내 이아미씨의 직업은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다
‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…
“20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

“20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국
“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식
“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황
“미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니

“미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니
4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’

4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’
“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
2025년 12월 29일

2025년 12월 29일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,