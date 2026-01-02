기사 검색
‘프듀 출신’ 걸그룹 멤버, 6세 연상 아이돌과 결혼…깜짝 소식

입력 :2026-01-02 16:45:16
수정 :2026-01-02 16:45:16
마츠이 쥬리나.<br>사진=엠넷 '프로듀스 48' 캡처
마츠이 쥬리나.
사진=엠넷 ‘프로듀스 48’ 캡처


일본 걸그룹 ‘SKE48’ 출신 배우 마츠이 쥬리나(28)가 결혼 소식을 전했다.

상대는 6세 연상의 일본 보이그룹 ‘보이즈 앤 맨(BOYS AND MEN)’ 출신 배우 츠지모토 다츠노리(34)로, 두 사람은 2일 결혼을 공식 발표했다.

2일 일본 연예·스포츠 신문 ‘데일리 스포츠’를 비롯한 현지 언론에 따르면, 츠지모토의 소속사는 공식 홈페이지를 통해 두 사람의 결혼 소식을 전했다. 츠지모토 역시 자신의 소셜미디어를 통해 “마츠이 쥬리나와 결혼하게 됐다. 올해 더 힘을 내 노력해서 살겠다. 잘 부탁한다”며 직접 결혼 사실을 알렸다.

소속사에 따르면 츠지모토는 다음 주 중으로 결혼과 관련한 기자회견을 열고 팬들과 취재진 앞에서 공식 입장을 밝힐 예정이다.

마츠이 쥬리나는 일본을 대표하는 톱 아이돌 출신이다. 그는 2008년 SKE48 1기 멤버로 데뷔해 팀의 간판 멤버이자 에이스로 활약했다. SKE48는 도쿄 아키하바라를 기반으로 한 AKB48의 자매 그룹으로, 나고야 사카에 전용 극장을 중심으로 활동해왔다.

AKB48 활동을 병행했던 마츠이는 2018년 열린 ‘AKB 제10회 총선거’에서 1위를 차지하며 일본 전역에서 큰 인기를 얻었다. 같은 해 방송된 엠넷 ‘프로듀스 48’에 출연해 한일 프로젝트 걸그룹 아이즈원의 탄생 과정에도 참여하며 K팝 팬들에게도 얼굴을 알렸다.

이후 2021년 4월 SKE48 극장 공연을 끝으로 아이돌 활동을 공식 졸업한 마츠이는 배우 겸 모델로 전향해 활동 영역을 넓혀왔다.

온라인뉴스부
