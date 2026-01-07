기사 검색
‘돌싱 18년’ 채정안 고백 “쌍둥이 입양했지만 하늘로”

입력 :2026-01-07 15:04:15
수정 :2026-01-07 15:04:15
사진=채정안 인스타그램 캡처
사진=채정안 인스타그램 캡처


배우 채정안이 한남동의 고급 빌라에서 강아지와 함께 사는 싱글 라이프를 공개했다.

최근 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에 출연한 채정안은 자신이 거주 중인 한남동 소재 75평 규모의 고급 빌라 내부를 소개했다. 채정안은 지난 2010년 해당 빌라를 약 7억 원에 매입했으나, 현재 시세는 30억 원을 훌쩍 넘는 것으로 알려져 약 4배 이상의 시세 차익을 거둔 것으로 알려졌다.

영상 속 거실은 화이트 톤의 깔끔한 인테리어에 감각적인 옐로 체어로 포인트를 주어 채정안 특유의 세련된 감각을 드러냈다. 그는 반려견들과의 일상을 공유하며 “원래 두 마리 강아지를 키웠는데 아픈 아이들 대신 쌍둥이를 입양했다”고 말했다.

이지혜는 채정안이 키우는 강아지에 대해 “이 언니가 또 애 둘을 키운다. 애가 둘이 있었고, 둘은 먼저 하늘나라 보내고 다시 또 둘을 낳았다”고 말했다. 채정안은 “아기들 너무 아파서, 빨리 갈 거 같아서 쌍둥이를 입양했다. 그런데 한 마리가 더 오래 살았다. 그래서 세 마리를 키웠다”고 전했다.

채정안은 현재 두 마리의 반려견과 생활 중이다.

채정안은 과거 이혼에 대한 솔직한 대화를 나누기도 했다. 그는 절친 이혜영, 이지혜와 함께한 자리에서 “2007년 ‘커피프린스’ 시작할 때 이미 돌싱이었다”는 사실을 공개하며, 가장 아름다웠던 전성기 시절 남모를 아픔을 겪었음을 털어놨다.

옆에 있던 이혜영은 “난 이혼했을 때 개 두 마리 데려왔고 채정안은 냄비 한 개 갖고 나왔다”고 말했다. 이에 채정안은 “이혜영과 공감되는 게 있긴 있다. 이혼을 너무 잘했다”며 현재의 삶에 만족하는 쿨한 매력을 발산했다.

또 채정안은 이상형에 대해 “일단 크리스천이었으면 좋겠다. 경제력은 나보다 잘 벌었으면 좋겠다. 영어도 나보다 잘했으면 좋겠다. 나보다 똑똑하면 된다”고 발혔다.

1999년 테크노 여전사로 가요계를 휩쓸었던 채정안은 2005년 결혼과 함께 은퇴했으나, 1년 6개월 만에 이혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
