기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

문가영, 부러질 듯한 ‘극세사 각선미’ 비현실적 몸매

입력 :2026-01-07 15:18:22
수정 :2026-01-07 15:18:22
사진=문가영 인스타그램 캡처
사진=문가영 인스타그램 캡처


배우 문가영이 비현실적인 몸매를 뽐냈다.

7일 문가영은 자신의 인스타그램 계정에 거울 모양의 이모티콘과 함께 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 눈길을 끄는 것은 그의 압도적으로 가는 팔과 다리다. 평소 철저한 관리와 남다른 신체 조건으로 유명한 문가영은 이번 사진에서도 ‘극세사 각선미’를 가감 없이 드러냈다.

문가영은 자연스러운 분위기 속 카메라를 응시하며 독보적인 아우라를 발산했다. 화장기 없는 자연스러운 모습 속에서도 뚜렷한 이목구비와 투명한 피부가 눈길을 사로 잡는다.

한편, 문가영은 지난해 12월 31일 개봉한 영화 ‘만약에 우리’를 통해 스크린에 복귀했다. 극 중 섬세한 감정 연기로 관객들의 호평을 받았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
문가영이 최근 출연한 영화의 제목은?
인기기사
‘물 오른 미모’ 미야오 엘라
드레스업 ‘오마이걸 효정’
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 미야오 엘라
러블리 엘라
미야오 엘라, 물 오른 미모
우주소녀 다영, 핫바디
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 다영
선미, 내 입술 따뜻한 커피처럼
선미, 고혹적인 자태
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출
장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격
“격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다

“격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다
“잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

“잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”
“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신

“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신
“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나
“푸바오 돌아오는 건가요?” 중국 판다 대여 논의 시작

“푸바오 돌아오는 건가요?” 중국 판다 대여 논의 시작
2026년 1월 7일

2026년 1월 7일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’