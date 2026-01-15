기사 검색
“친한데 잘 모른다” 제니, ‘이 남자가수’와 투샷 친분 과시

입력 :2026-01-15 16:58:33
수정 :2026-01-15 16:58:33
사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


그룹 블랙핑크의 제니가 가수 조째즈와 의외의 친분을 공개했다.

제니는 지난 14일 자신의 인스타그램에 최근 있었던 골든디스크어워즈에서 만난 조째즈와 함께 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 제니는 대기실에서 조째즈와 함께 나란히 서 사진을 찍으며 친분을 드러냈다. 제니는 조째즈 옆에서 눈을 감은 채 허리에 손을 올리고 사랑스러운 포즈를 취하고 있다. 조째즈는 제니 옆에서 엄지 손가락 치켜세운 채 함박 미소를 짓고 있다.

해당 사진은 행사 당일 대기실 인터뷰에서 두 사람이 마주한 때 찍은 사진으로 보인다. 당시 인터뷰에서 조째즈는 제니를 향해 “평소에 너무 뵙기 힘든 분 아니냐. 토크 하고 싶어서 골든 대기실에 왔다”며 “대기실 경쟁률이 100대 1이라고 하더라”고 말했다. 제니는 “오늘 한껏 꾸미고 보니까 낯설다”고 하자 조째즈는 “저희가 친한 걸 많은 분들이 모르실 텐데”라며 깍듯하게 대하는게 낯설다며 평소의 친분을 강조했다.

한편 이날 제니는 아티스트 대상을, 조째즈는 디지털 음원부문 본상을 차지했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
