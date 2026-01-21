유해진 “박지훈 살 많이 쪄 걱정”…박지훈, 15kg 폭풍 감량 비화

사진=유튜브 ‘살롱드립2’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 박지훈이 두 달 반 동안 감량한 몸무게는? 15kg 20kg

배우 유해진이 그룹 워너원 출신 배우 박지훈의 프로 정신에 엄지를 치켜세웠다.지난 20일 공개된 유튜브 예능 ‘살롱드립2’에는 영화로 호흡을 맞춘 유해진과 박지훈이 게스트로 출연해 남다른 케미를 과시했다.이날 유해진은 첫 만남 당시 박지훈의 충격적이었던 비주얼을 회상하며 이야기를 시작했다. 그는 “박지훈을 처음 봤을 때 살이 아주 많이 쪘었다”고 폭로했다. 이에 박지훈은 쑥스러운 듯 웃으며 “휴가 기간이어서 막 먹었었다”고 당시 상황을 설명했다.유해진은 “단종 역은 유배를 온 거라 안 돼 보여야 되는데 너무 살이 쪘더라. 사실 되게 많이 걱정했었다”며 노심초사했던 선배의 속내를 털어놨다.하지만 박지훈은 촬영 직전 유해진의 우려를 확신으로 바꾸는 기적을 선보였다.유해진은 “촬영 시기가 돼서 보니 진짜 안 됐을 정도로 살을 빼서 왔다”고 전했다. 실제로 박지훈은 “두 달 반 만에 15kg 정도 뺐다”고 말해 단기간 혹독한 다이어트를 했음을 고백했다.유해진은 이러한 박지훈의 노력에 “이게 지훈이라는 사람에 대한 종합적인 이미지가 되더라. 참 괜찮은 친구구나 싶었다”고 칭찬했다.두 사람이 출연한 영화 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 영화다. 오는 2월 4일 설 시즌 개봉을 앞두고 있다.온라인뉴스부