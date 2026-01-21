기사 검색
신화 앤디, 생일 맞아 근황 공개…후덕해진 비주얼에 ‘깜짝’

입력 :2026-01-21 14:20:28
수정 :2026-01-21 14:20:28
사진=앤디 인스타그램 캡처
사진=앤디 인스타그램 캡처


그룹 신화의 막내 제작자로 변신한 앤디가 자신의 생일을 맞아 팬들에게 따뜻한 안부 인사를 건넸다.

앤디는 21일 자신의 공식 인스타그램을 통해 “오늘은 1월 21일, 저의 생일”이라며 “늘 응원해 주시고 보내주신 사랑에 진심으로 감사드린다”는 글과 함께 짧은 동영상을 게재했다.

이어 “앞으로도 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 노력하겠다”며 “저는 오늘 팬 여러분 생각하며 생일을 즐겁게 보내겠다”는 다정한 메시지를 덧붙였다. 그는 “여러분도 즐거운 하루 보내시길 바란다”며 변함없는 팬에 대한 사랑을 보여줬다.

앤디는 지난 2022년 이은주 아나운서와 결혼식을 올리며 가정을 꾸렸다. 또 최근에는 제작자로서의 역량을 넓히고 있다. 지난해에는 아이돌 제작 및 신인 배우 발굴을 목표로 ‘애유엔터테인먼트’를 직접 설립해 후배 양성에 힘쓰고 있다.

앤디는 과거 틴탑, 업텐션 등을 발굴하며 제작자로서의 감각을 이미 증명한 바 있다.

영상을 접한 팬들은 “예쁜 아내와 행복한 시간 보내시길”, “제작자로 변신한 오빠의 꿈도 응원합니다”, “영상 남겨주셔서 감사해요” 등 수천 개의 축하 댓글로 화답했다.

