기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

조현아, 수지와 친분 자랑…“수지는 나의 수호천사”

입력 :2026-03-04 11:11:54
수정 :2026-03-04 11:11:54
사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


그룹 ‘어반자카파’ 멤버이자 솔로 가수 조현아가 가수 겸 배우 수지와의 친분을 과시했다.

4일 오후 10시 30분 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 ‘이 구역 파이널 보스! 가즈아~’ 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 전 야구선수 오승환, 배우 이철민, 가수 조현아, 개그맨 양상국이 출연한다.

이날 조현아는 가수 수지와의 친분도 언급했다. 그는 “수지는 나의 수호천사”라고 말하며 힘든 시기를 함께 버텨준 일화를 공개한다. 활동 중 심적으로 지쳤을 때는 물론 몸이 아팠을 때도 곁을 지켜줬다고 한다. 그는 24시간 가까이 함께하며 병간호를 해준 고마운 순간을 구체적으로 전할 예정이다.

두 사람은 음악 활동을 통해 인연을 맺은 뒤 사적으로도 교류를 이어온 것으로 알려졌다.

연애에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 조현아는 “연애를 쉬어본 적이 없다”고 밝히며 공백 없이 사랑을 이어온 연애 스타일을 설명한다. 이어 이별 후 감정을 정리하는 방식을 공개해 눈길을 끈다.

사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


한편 조현아는 2009년 3인조 혼성 그룹 어반자카파의 미니 앨범 ‘커피를 마시고’로 데뷔했다. 그는 그룹과 솔로 활동을 비롯해 다양한 OST와 프로젝트 음원에 참여하며 싱어송라이터로서 입지를 다져왔다. 최근에는 방송과 유튜브 등 플랫폼을 넓히며 예능감도 드러내고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조현아가 수지를 부르는 표현은?
인기기사
한소희, ‘사랑스러운 볼하트’
전지현, 변함없는 미모
김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’
“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행
“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다

“이혼 후 고백 받은 적 있나” 질문에…‘51세’ 서장훈, 입 열었다
장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다

장영란 “제 조카” 소개했던 아이…‘왕사남’ 박지훈이었다
한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?

한밤중 인천 주택서 男女 18명 무더기 체포…무슨 일?
윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다

윤석열 훈장 거부 3년 만에…이재명 이름으로 다시 받았다
사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장
“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배

“소변볼 때 ‘이 증상’ 방치하다 방광암”…6개월 내 반복되면 위험 최고 5배
426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일

426조 소비 유발?…“전국민에 10만원 소비쿠폰 지급하자” 中정협위원 제안, 무슨 일
“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다

“‘이 음식’ 덜 먹으니 운동 안해도 살 빠져”…몸속 지방 저절로 탔다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

    ‘55세’ 김혜수와 결혼한 11세 연하남 “불륜 저지르고 있다”… 대체 무슨 일?

  2. ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

    ‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

  3. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  4. 탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

    탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

“충격·슬픔”…복서 출신 유명 배우, 차 시동 걸다가 사망

미국 HBO 드라마 ‘더 와이어’로 얼굴을 알린 배우 바비 J. 브라운이 62세로 세상을 떠났다.브라운의 딸은 27일(현지시간) 미국
‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회