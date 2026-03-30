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[포토] 화사, 브라 노출 ‘섹시美’ 선보여

입력 :2026-03-30 10:52:54
수정 :2026-03-30 10:53:31
사진=화사SNS 캡처
사진=화사SNS 캡처


사진=화사SNS 캡처
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가수 화사가 브라를 노출한 과감한 드레스를 선보였다.

화사는 지난 28일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 그는 핑크 컬러 플라워 패턴 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 몸에 밀착되는 디자인과 오프숄더 스타일이 화사의 독보적인 분위기를 한층 강조했다.

사진=화사SNS 캡처
사진=화사SNS 캡처


특히 벽에 기대거나 바닥에 누워 카메라를 드는 등 자연스럽게 이어지는 포즈 역시 그의 무드를 배가시켰다. 짧은 단발 헤어와 내추럴한 메이크업까지 더해지며 고혹적인 분위기가 완성됐다.

사진=화사SNS 캡처
사진=화사SNS 캡처


사진을 접한 팬들은 “핑크 드레스 잘 어울린다”, “너무 예뻐!!”, “이게 화사 스타일이다”, “노출인데 전혀 부담스럽지 않다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

온라인뉴스부
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