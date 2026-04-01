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재결합까지 했는데… 100만 유튜버 썸머썸머 결국 ‘이혼’

입력 :2026-04-01 09:18:51
수정 :2026-04-01 09:18:51
유튜브 ‘썸머썸머’ 방송 캡처
유튜브 ‘썸머썸머’ 방송 캡처


100만 구독자를 보유한 유튜버 썸머썸머가 남편 도미닉과의 이혼 사실을 직접 밝혔다. “오랜 시간 고민 끝 내린 결정”이라는 입장과 함께, 별다른 갈등 없이 합의에 이르렀다는 점을 강조했다.

썸머썸머는 1일 오전 자신의 유튜브 채널을 통해 “이 글을 쓰기까지 많은 시간과 마음의 정리가 필요했다”며 이혼 소식을 전했다.

이어 “긴 시간 함께해 온 도미닉과 오랜 숙고 끝에 부부로서의 여정을 마무리하기로 했다”고 밝혔다. 이미 서류상 정리는 마친 상태지만, 관계를 정리하는 과정은 쉽지 않았다고 털어놨다.

그는 “함께 쌓아온 시간과 추억은 서류 한 장으로 정리될 수 있는 일이 아니었기에 재결합을 위한 노력도 했고, 다시 거리를 두기도 하며 시간이 흘렀다”고 설명했다.

이혼 배경에 대해서는 “특별한 사건이나 누구의 잘못이 아닌, 각자의 삶에서 더 건강하고 행복해지기 위해 내린 결정”이라며 “서로의 선택을 존중하기로 했다”고 밝혔다.

또한 그동안 상황을 알리지 못한 이유에 대해 “신중한 결정을 내리고 마음을 추스르기까지 시간이 필요했고, 가까운 지인과 가족에게도 알리지 못했다”며 “응원해준 분들께 감사하면서도 말씀드리지 못해 죄송하다”고 전했다.

전 남편에 대한 애정도 드러냈다. 그는 “도미닉은 저희 고양이들의 아빠이자 제 인생의 소중한 사람”이라며 “앞으로도 응원해 주셨으면 감사하겠다”고 강조했다.

끝으로 “각자의 자리에서 더 행복해지기 위한 선택인 만큼 지나친 추측은 삼가 달라”고 당부했다.

한편 썸머썸머는 미국 뉴욕을 기반으로 활동하는 크리에이터로, 현지 일상 브이로그와 이슈 해설 콘텐츠를 통해 약 100만 구독자를 보유하고 있다.

온라인뉴스부
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