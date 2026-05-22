신정환 채널 등장한 여배우…“45일 만에 결혼, 2달 만에 이혼” 근황

사진=이선정 인스타그램 캡처

사진=유튜브 ‘닭터신’ 캡처

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배우 이선정이 자신의 초고속 결혼과 이혼에 얽힌 속사정을 솔직하게 털어놨다.이선정은 지난 13일 신정환의 유튜브 채널에 게스트로 등장했다. 이날 영상에서 신정환은 오랜 친분이 있는 이선정을 반갑게 맞이했다.신정환은 최근 특별한 활동이 없던 이선정의 근황을 전하며 그의 과거에 대해 언급했다. 그는 “이선정의 활동이 뜸해지면서 지울 수 없는 한 해가 2012년이다”라며 갑작스러웠던 결혼과 뒤이은 초고속 이혼을 화두로 던졌다.이선정은 2012년 5월부터 방송인 엘제이(LJ, 본명 이주연)와 교제를 시작해 불과 45일 만인 같은 해 6월 양가 부모나 가족에게도 알리지 않은 채 혼인신고를 감행해 연예계를 떠들썩하게 했다. 그러나 이들은 혼인신고를 마친 지 불과 두 달 반 만에 성격 차이를 이유로 이혼을 공식 발표하며 짧은 결혼 생활의 종지부를 찍었다.신정환의 질문에 이선정은 “저도 ‘그때 내가 왜 그랬지?’ 한다”며 “속도위반 결혼도 아니었다”고 밝혔다.그는 “그 당시에 그 친구가 나한테 너무 잘했다. 그 따뜻함에 그때 내가 확 빠졌다. 사랑은 영원할 것 같았다”며 당시의 감정을 회상했다. 이어 “혼인신고 전날 술을 많이 마셨다. 아침까지 먹었다”며 “그 친구가 크리스탈로 된 감사패도 보냈다. 남자한테 그런 선물을 받아본 적 없다. ‘이 남자다’ 생각했다”고 당시 상황을 설명했다.짧았던 결혼 생활에 대해서는 “살다 보면 안 맞아서 이혼한다. 마음도 몸도 안 맞았다”고 털어놨다.그는 “헤어지고 너무 스트레스 많이 받아서 운동하고 술 마시고만 했다. 그렇게 6개월 후에 공황장애가 왔다. 5년까지는 후회를 많이 했다. 왜 결혼해서 내가 이 꼴이 됐나 했는데 결국 나만 손해다. 스스로 지금도 이겨내고 있는 중이다”라며 이혼 후 14년이라는 긴 시간 동안 아픔을 극복하기 위해 노력하고 있는 근황을 전했다.한편 이선정은 1995년 가수 김부용의 히트곡 ‘풍요 속의 빈곤’ 무대에서 1대 ‘맘보걸’로 혜성처럼 등장해 큰 인기를 끌었다. 이후 인기 시트콤 ‘남자 셋 여자 셋’에서 엉뚱하면서도 발랄한 카페 종업원 역을 맡아 독보적인 캐릭터를 구축하며 본격적인 전성기를 누렸다.그러나 2012년의 초고속 결혼과 이혼 스캔들 이후 사실상 방송 활동을 중단했다.강경민 기자