美 팝스타 제니퍼 로페즈, 샤넬 매장 출입 거부 수모…왜?

제니퍼 로페즈. 로이터 연합뉴스

세계적인 팝스타 제니퍼 로페즈(56)가 샤넬 매장 출입을 거부당했다.지난 7일(현지시간) 튀르키예 투데이에 따르면 로페즈는 5일 튀르키예 이스탄불의 고급 쇼핑몰인 이스티니예 파크에서 쇼핑하던 중 샤넬 매장에 들어가려 했다.그러나 매장 내부에 있던 보안요원이 로페즈의 입장을 막았다.핑크색 세트 의상에 같은 색 선글라스를 착용한 로페즈는 “괜찮다, 문제없다”라고 차분히 말한 뒤 별다른 반응 없이 자리를 떠난 것으로 전해졌다.이후 매장 직원들이 로페즈에게 다시 들어오라고 초대했으나, 그는 이를 거절했다.대신 인근의 셀린과 베이멘 등 다른 명품 매장에서 수만 달러 상당의 쇼핑을 즐겼다고 매체는 전했다.한편 로페즈는 지난달 8일 스페인 비고에서 시작해 오는 10일 카자흐스탄 알마티에서 마무리되는 ‘업 올나이트’라는 이름의 19개 도시 여름 투어를 진행 중이다.뉴스24