기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김준호, 김지민과 각방 고백…선배들 “그건 아니지” 뒷목 잡은 이유

입력 :2026-01-05 10:44:24
수정 :2026-01-05 10:44:24
사진=SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
사진=SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


김준호·김지민 부부가 신혼 초부터 ‘각방 생활’ 중이라는 근황을 공개해 화제다.

지난 4일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 미우새)에서는 연예계 대표 사랑꾼들이 모여 결혼 생활에 대한 가감 없는 토크를 나눴다. 이날 식사 도중 정준호는 “골프도 안 하다가 다시 시작하면 어렵듯이 부부관계도 똑같다”며 “예를 들어 각방을 쓴다든지 해 버리면 다시 방을 같이 쓰는 게 쉽지 않다”고 조언했다.

이에 안재욱이 “나는 각방은 한 번도 안 써봤다”고 말하자 김준호는 뜻밖의 고백을 했다. 그는 “우리는 신혼 때부터 계속 떨어져서 잔다. 노크할 때 설레고 그러더라”며 자신들만의 독특한 신혼 방식을 전했다.

김준호의 발언에 정준호는 “아니다. 지금 잘못하고 있는 거다”라고 지적했고, 안재욱 역시 “이제 신혼인데 왜 각방을 쓰냐”며 의아해했다.

결국 김준호는 각방을 쓸 수밖에 없는 현실적인 고충을 토로했다. 그는 “내가 코를 너무 골아서 각방을 쓰고 있다. 지민이가 민감하다”고 이유를 설명했다. 하지만 정준호는 “그래도 그건 아니다. 썩은 내가 나더라도 같이 자야 한다”며 거침없는 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, KBS 공채 개그맨 선후배 사이인 김준호와 김지민은 지난 2022년 4월 열애 사실을 공개했으며, 지난해 7월 대중의 뜨거운 관심 속에 백년가약을 맺었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김준호 부부가 각방을 쓰는 이유는?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백
서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망
임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”
1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체

“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,