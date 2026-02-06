기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

강수지, 6개월 안 보이더니…‘건강 근황’ 전했다

입력 :2026-02-06 13:41:02
수정 :2026-02-06 13:41:02
사진=유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
사진=유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


가수 강수지가 6개월간의 공백기를 깨고 건강해진 모습으로 돌아왔다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’에 공개된 영상에서 강수지는 “너무 오랜만이다. 작년 8월에 인사드리고 어느덧 2월이니까 6개월이 지났다. 저는 바쁘게 지냈다. 딸 비비아나가 유학 생활을 마치고 대학을 졸업했고 저도 파리에 잠시 다녀왔다”며 분주했던 근황을 알렸다.

눈에 띄게 좋아진 안색에 대해 질문하자 그는 “지난주 녹화 때도 얼굴이 좋아졌다는 말을 들었다. 잘 자게 됐다”고 답했다. 이어 “깊이 생각을 하다 보면 잠을 설치는데 잠을 잘 자게 됐다. 이게 비결인 것 같다. 한동안 밤이 오는 게 무서웠다”고 고백하며 숙면의 중요성을 강조했다.

그는 “갱년기가 되면 잠이 잘 안 온다고 많이 힘들어하신다. 잠을 못 자면 치매, 혈관 질환, 암 발생률이 높아진다고 한다”고 설명했다. 특히 불면증의 실상을 묘사하며 “몸은 천근만근인데 새벽 내내 아무리 누워 있어도 카페인을 가득 먹은 것처럼 말똥말똥하다”라며 “옆에선 남편이 잘 자고 있는데 엄청 부러워지고, 예민해진다”고 전했다.

한편 강수지는 2001년 치과의사와 결혼해 슬하에 딸을 뒀지만 2006년 이혼했다. 이후 2018년 개그맨 김국진과 재혼하며 연예계 대표 잉꼬부부로 자리매김했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강수지가 유튜브 영상 공개 전 공백기는 얼마나 됐나?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연
딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들

딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들
10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’

10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’
생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고
찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개
‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지

‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지
100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’

100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’
2026년 2월 6일

2026년 2월 6일
넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”

넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  3. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  4. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  5. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈