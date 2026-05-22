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“입술에도 하고 여기저기…” 비비, 공연 중 팬과 ‘파격 뽀뽀’

입력 :2026-05-22 07:34:03
수정 :2026-05-22 07:34:03
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처


가수 비비가 공연 중 팬들과 입술 뽀뽀를 하는 이유를 공개했다.

비비는 21일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 월드투어 당시 팬들과의 파격적인 스킨십에 대해 이야기했다.

이날 MC들은 비비의 히트곡 ‘밤양갱’을 언급하며 근황을 물었고, 비비는 신곡 ‘범파’를 소개하며 “이번 곡도 중독성이 강하다”고 밝혔다.

이어 김숙이 “실제로 해외 공연에서 관객들과 스킨십을 많이 하는 편이냐”고 묻자 비비는 “관객들이랑 안기도 하고 손도 잡고 뽀뽀도 해준다”고 답했다.

이에 홍진경은 “관객들이랑 뽀뽀도 한다고?”라며 놀라워했다. 어느 부위에 뽀뽀를 하냐는 질문에는 “볼에도 하고 입술에도 하고 여기저기 다 한다”고 말해 출연진을 놀라게 했다.

특히 양상국은 “문화 충격이다”라며 웃음을 터뜨렸고, 비비는 “전 사랑이 넘치는 게 좋다고 생각한다. 관객들과 가까이 가는 게 좋다”고 설명했다.

홍진경이 “남자 팬들과도 입에 뽀뽀한 적이 있느냐”고 묻자 비비는 “근데 남자 분들이 오히려 도망가신다”고 답해 웃음을 자아냈다.

한편 비비는 최근 미국과 아시아, 오세아니아 등 전 세계 17개 도시 월드투어를 마쳤다.

온라인뉴스부
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