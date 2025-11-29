기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘이혼’ 후 전남편 딸 출산한 이시영…“1.9㎏ 미숙아” 고백

입력 :2025-11-29 06:33:03
수정 :2025-11-29 06:33:03
이시영 유튜브 채널.
이시영 유튜브 채널.


배우 이시영(43)이 둘째 딸 출산기를 공개했다.

이시영은 28일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 “예상에 없던 20일 동안의 병원 일기”라며 입원 현장을 공개했다.

그는 “응급으로 입원한 뒤 생각보다 병원에 너무 오래 있었다. 결국 출산 때까지 있게 됐다”라고 밝혔다.

이어 “갑자기 하혈을 해 병원에 왔더니 바로 입원하라고 하더라. ‘보호자가 꼭 있어야 한다’고 하는데 보호자가 없다”며 지인을 호출했다.

다음날 이시영은 “열흘 뒤 수술이다. 무섭다. 아기만 잘 나오면 된다”며 “교수님도 나도 불안하게 집에 있는 것보다 병원에 있는 게 나은 것 같아서 출산 때까지 있기로 했다. 지금은 괜찮은 편이다. 사실 잘 안 걷고 있다. 산책할 때 잠깐 걷는다”고 털어놨다.

이시영은 하혈이 심해져 응급 수술을 받고, 일찍 출산했다. 이시영은 “내가 나이가 제일 많다”며 “딸은 1.9㎏ 미숙아로 태어나서 신생아 중환자실에 있게 됐다”고 설명했다.

이후 퇴원 수속을 밟았고, 병원비 약 900만원이 나오자 당황했다. “전치태반은 보험이 안 된다”고 했다.

이시영은 2017년 9월 조승현(52) 씨와 결혼, 4개월 만인 이듬해 1월 아들을 낳았다.

그러나 결혼 8년만인 올해 3월 이시영은 조씨와의 이혼을 발표했다.

그는 올해 초 서울가정법원에 이혼 조정 신청서를 제출했으며, “상호 원만하게 합의해 이혼 절차를 진행 중”이라고 했다.

그리고 지난 7월 8일 이시영은 전(前) 남편 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혔다.

당시 그는 “결혼생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 법적관계가 정리되어 갈 즈음, 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 선택을 해야 했다. 폐기 시점을 앞두고 이식 받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 갈 것”이라고 했다.

이시영 유튜브 채널
이시영 유튜브 채널


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
이병헌 닮은 카리스마… 이민정, 시어머니 얼굴 공개했다

이병헌 닮은 카리스마… 이민정, 시어머니 얼굴 공개했다
김우빈 글♥신민아 그림…직접 만든 청첩장엔 ‘사랑 가득’

김우빈 글♥신민아 그림…직접 만든 청첩장엔 ‘사랑 가득’
자이언트핑크, 피 묻은 휴지 사진 공개…“도와달라” 호소

자이언트핑크, 피 묻은 휴지 사진 공개…“도와달라” 호소
‘무릎 사과’ 다이소 직원에 ‘형사고소 지원’? 다이소 공식 입장 나왔다

‘무릎 사과’ 다이소 직원에 ‘형사고소 지원’? 다이소 공식 입장 나왔다
“내가 죽으면 내 딸은 누가”… 딸의 숨을 멎게 한 엄마의 38년 헌신의 슬픈 결말

“내가 죽으면 내 딸은 누가”… 딸의 숨을 멎게 한 엄마의 38년 헌신의 슬픈 결말
“플래시 터지자 민망”…트럼프 장남 前약혼녀, 파격 시스루 의상 논란

“플래시 터지자 민망”…트럼프 장남 前약혼녀, 파격 시스루 의상 논란
“민주당 왜 뽑았어” 카톡 논란…민희진 “오래된 지지자인데 왜곡됐다”

“민주당 왜 뽑았어” 카톡 논란…민희진 “오래된 지지자인데 왜곡됐다”
“몸에 구더기 들끓어”…부인 욕창 방치해 숨지게 한 육군 부사관, 군검찰 송치

“몸에 구더기 들끓어”…부인 욕창 방치해 숨지게 한 육군 부사관, 군검찰 송치
청주 前연인 살해 50대, 시신 마대자루에 넣어 폐수처리조 은닉

청주 前연인 살해 50대, 시신 마대자루에 넣어 폐수처리조 은닉
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  3. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  4. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  5. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다