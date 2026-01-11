기사 검색
‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

입력 :2026-01-11 08:42:58
수정 :2026-01-11 08:42:58
배우 김용건이 손자 김우인군을 안고 있는 모습. 황보라 인스타그램 캡처
배우 김용건이 손자 김우인군을 안고 있는 모습. 황보라 인스타그램 캡처


배우 김용건이 손자를 돌보며 평온한 일상을 보내는 모습이 공개됐다.

김용건의 며느리인 배우 황보라는 4일 자신의 인스타그램에 “할아버지 타임”이라는 글과 함께 사진 몇 장을 게재했다.

황보라는 아들 김우인군 육아 일상이 담긴 사진들을 공유했는데 이 가운데엔 할아버지 김용건과 같이 있는 모습도 있어 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속 김용건은 손자를 품에 안고 장난기 가득한 표정을 짓고 있다. 손자에 대한 사랑이 듬뿍 느껴지는 모습이 미소를 자아낸다.

한편 황보라는 2022년 김용건 차남이자 하정우 남동생인 김영훈과 결혼해 2024년 아들 우인군을 출산했다.

1946년생인 김용건은 2021년 39세 연하의 여자친구 사이에서 늦둥이 아들을 얻어 화제를 모은 바 있다.

