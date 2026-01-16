기사 검색
톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

입력 :2026-01-16 08:51:42
수정 :2026-01-16 10:09:23
티모시 살라메(왼쪽)와 카일리 제너. AP 연합
티모시 살라메(왼쪽)와 카일리 제너. AP 연합


미국 방송인 카일리 제너와 배우 티모시 샬라메가 3년 동안의 연애 끝에 진지한 관계로 들어섰다는 소식이 전해졌다.

지난 14일(현지시간) ‘페이지 식스’ 등 외신에 따르면 한 소식통은 “두 사람이 로스앤젤레스(LA)에서 1년 넘게 함께 살고 있다”며 “사실상 이미 결혼한 상태와 같다”고 전했다.

이어 “서로에게 완전히 빠져 있고 항상 함께 있다”며 샬라메가 제너의 두 아이에게도 깊이 관여한다고 밝혔다.

제너는 가수 트래비스 스콧과 2023년 결별했으며 전 연인 사이에서 두 아이를 두고 있다.

두 사람은 2023년 1월 파리에서 진행된 장 폴 고티에 패션쇼에서 처음 함께 모습을 드러냈고, 같은 해 9월 비욘세 콘서트에서도 함께 목격됐다.

지난해 12월에는 ‘마티 슈프림’ 홍보 행사에서 커플 주황색 가죽 의상을 입고 등장하며 공개적으로 연인임을 과시하기도 했다.

샬라메는 2022년 10월 메이저리그 투수 저스틴 벌랜더와 모델 케이트 업튼으로부터 1100만 달러(약 161억원) 상당의 비벌리힐스 저택을 구입했으며, 아직 매물로 내놓지 않았다.

온라인뉴스부
