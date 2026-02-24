[포토] 채정안, 비키니 톱 입고 “열심히 구울 준비”

랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

유튜버 겸 방송인 랄랄이 눈밑 지방 재배치와 코 성형 수술 이후 달라진 근황을 공개했다. 랄랄은 22일 자신의 인스타그램에 “눈밑지+코 수술 6일 차”라는 글과 함께 정면·측면 셀카를 올렸다. “아직 많이 부었는데 정면” “여긴 반대쪽”이라는 설명을 덧붙이며 회복 중인 상태를 솔직하게 전했다. 사진 속 랄랄은 수술 직후의 붓기가 남아 있음에도 한층 또렷해진 눈매와 높아진 콧대로 선명해진 이목구비를 드러냈다. 화장기 없는 얼굴에서도 이전보다 부드러워진 인상이 눈길을 끌었다. 랄랄은 변화에 대해 “좀 더 착해진 것 같기도”라고 적으며…