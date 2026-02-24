연예
[포토] 채정안, 비키니 톱 입고 “열심히 구울 준비”
입력 :2026-02-24 11:15:13
수정 :2026-02-24 11:18:03
배우 채정안이 섹시한 구릿빛 몸매를 뽐냈다.
채정안은 23일 자신의 SNS에 “열심히 구울 준비”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 채정안은 브라운 컬러의 페이즐리 패턴 비키니 톱에 시스루 스커트를 매치해 세련된 ‘휴양 룩’을 완성했다.
또 거울 셀카를 통해 잘록한 허리 라인을 노출한 채정안은 40대 후반이라는 나이가 믿기지 않는 몸매로 꾸준한 자기관리의 결실을 드러냈다.
채정안은 현재 유튜브 채널 ‘채정안TV’와 SNS를 통해 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.
온라인뉴스부
