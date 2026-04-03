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윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

입력 :2026-04-03 18:41:02
수정 :2026-04-03 18:51:22
고(故) 윤미래. 김하나 소셜미디어(SNS) 캡처
고(故) 윤미래. 김하나 소셜미디어(SNS) 캡처


댄서 윤미래의 사망 소식이 뒤늦게 알려졌다. 향년 35세.

치어리더 김하나는 지난달 17일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “저와 10년이 넘는 시간 동안 팀 동료이자 제 룸메이트인 미래 언니가 세상에서 가장 소녀 같고, 사랑스러웠던 모습 그대로 아주 아주 긴 여행을 먼저 떠났다”며 부고를 전했다.

김하나는 이어 “평소 언니가 화려하고 예쁜 것, 시끌벅적한 즐거움을 사랑하던 사람이었기에 언니의 새로운 여행길 시작이 아주 반짝반짝하고 예쁘고 아주 시끌시끌했으면 좋겠다”고 말했다.

그러면서 “몇 번을 생각해도 슬픔으로만 가득하기보다 즐거운 추억과 많은 사람의 온기로 채워졌으면 좋겠다는 마음뿐이라 부고장과 함께 글을 덧붙이게 됐다”며 “언니를 조금이라도 아시는 분들이라면 부디 오셔서 마지막 인사를 함께 나눠주시길 바란다”고 조심스럽게 덧붙였다.

댄서 윤미래. 온라인 커뮤니티 캡처
댄서 윤미래. 온라인 커뮤니티 캡처


김하나는 또 윤미래의 주보호자와 장례식의 상주를 맡았다는 소식도 직접 알렸다.

윤미래는 2019년 4인조 걸그룹 스왈라로 데뷔할 예정이었으나, 프로젝트가 사전 단계에서 종료되면서 정식 데뷔는 이루어지지 않았다. 고인은 이후 댄서로 활동해 왔던 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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