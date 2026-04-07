기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

신동엽·박성광, 촬영 중 故박지선 언급…하늘 향해 손인사 ‘먹먹’

입력 :2026-04-07 15:01:24
수정 :2026-04-07 15:01:24
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


개그맨들이 모인 촬영장에서 먼저 세상을 떠난 고(故) 박지선을 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

지난 6일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 2007년 데뷔해 어느덧 데뷔 20년 차를 맞이한 KBS 22기 공채 개그맨 동기인 박성광, 박영진, 허경환이 출연해 그 시절의 추억과 근황을 전했다.

이날 방송에서 세 사람은 황금기로 불리는 22기 동기들의 이름을 하나하나 호명하며 각별한 유대감을 과시했다. 김준현, 장도연, 정범균, 최효종 등 현재 연예계 전반에서 맹활약 중인 동기들의 이름이 차례로 나열되자 MC 신동엽 역시 “다 잘나가기가 쉽지 않은데”라며 이례적으로 전 멤버가 성공 가도를 달리고 있는 저력에 감탄했다.

동기들의 활약상을 짚어보던 중 박성광은 “지선이도, 박지선도”라고 나지막이 덧붙이며 세상을 떠난 동기 박지선의 이름을 챙겼다.

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


그의 말에 신동엽은 “그렇지. 우리 지선이, 우리 지선이”라고 이름을 반복해 읊조리며 하늘을 향해 손을 흔들어 인사를 건넸다. 신동엽의 따뜻한 제스처에 박성광 역시 환한 미소를 지으며 하늘을 향해 손을 흔들었고 현장은 잠시 추모의 장으로 변모했다.

여전히 동료들은 박지선을 기억하며 시간이 흘러도 퇴색되지 않는 동료애를 보여줬다.

한편 고 박지선은 2020년 11월 2일 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 갑작스럽게 생을 마감해 대중들에게 큰 충격을 안겼다. 생전 그는 자신만의 밝고 독보적인 캐릭터와 명석한 두뇌로 큰 사랑을 받았다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
KBS 22기 공채 개그맨들이 데뷔한 연도는?
인기기사
아이유, ‘싱그러운 손하트’
전지현, 변함없는 미모
아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’
김용건 “늦둥이 아들과 키즈카페 다녀”…하정우 반응 ‘반전’

김용건 “늦둥이 아들과 키즈카페 다녀”…하정우 반응 ‘반전’
“불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

“불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연
“김치통에 돈가스 26장 담아가” 무한리필 식당에 ‘상상초월’ 손님…사장 ‘호소문’

“김치통에 돈가스 26장 담아가” 무한리필 식당에 ‘상상초월’ 손님…사장 ‘호소문’
전한길 “국힘에 ‘탈당 처리’ 문자 받아…‘한미동맹단’ 창설”

전한길 “국힘에 ‘탈당 처리’ 문자 받아…‘한미동맹단’ 창설”
“눈가에 눈물, 억울함”…아들 앞 폭행 사망 김창민 감독, 응급실 마지막 모습 ‘처참’

“눈가에 눈물, 억울함”…아들 앞 폭행 사망 김창민 감독, 응급실 마지막 모습 ‘처참’
“강력 항산화” 노화 방지 위해 먹었는데…‘이 영양제’ 암 위험 높인다

“강력 항산화” 노화 방지 위해 먹었는데…‘이 영양제’ 암 위험 높인다
이혼 후 양육비 1100만원 밀린 40대男 징역 4개월 ‘실형’

이혼 후 양육비 1100만원 밀린 40대男 징역 4개월 ‘실형’
2026년 4월 7일

2026년 4월 7일
“이주노동자 엉덩이에 에어건 분사, 복부 부풀어 응급수술”… 경찰 수사 착수

“이주노동자 엉덩이에 에어건 분사, 복부 부풀어 응급수술”… 경찰 수사 착수
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  3. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  4. 소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

    소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

  5. “동의 없이 손 만지고 신체 접촉”…이효리 요가원서 무슨 일이

    “동의 없이 손 만지고 신체 접촉”…이효리 요가원서 무슨 일이
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨