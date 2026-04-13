7년간 뜸했던 주진모, 한방에 5000만원 번 근황… 주변 연예인들 ‘흥분’

유튜브 채널 ‘홍인규 골프TV’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 주진모가 이번 홀인원으로 받게 된 상금은? 5000만원 2700만원

배우 주진모(51)가 연예계 활동 공백기 속에서도 ‘홀인원’으로 수천만원대 상금을 거머쥔 근황이 전해져 화제다.12일 유튜브 채널 ‘홍인규 골프TV’에는 ‘역사상 최초 홀인원 탄생’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 주진모가 중국 장자제(장가계)의 한 골프장을 찾아 가수 성대현, 배우 김성수 등 연예계 지인들과 대결을 펼치는 모습이 담겼다.주진모는 7번 홀(파3)에서 단 한 번의 샷으로 공을 홀컵에 넣는 홀인원을 성공시켰다. 홀인원 순간 주진모 자신도 깜짝 놀라는 모습을 보였다.홍인규는 “카메라 앞에서 홀인원을 두 번이나 한다는 게 말이 되냐”며 놀라워했다. 성대현도 “홀인원 상품만 걸면 주진모가 다 따간다. 야 이게 된다고?”라며 흥분했다.주진모는 “어제 아내에게 ‘홀인원 또 할게’라고 했는데 여보가 믿을지 모르겠지만 또 하게 됐다”며 아내 민혜연에게 메시지를 남겼다.앞서 주진모는 지난해 8월 ‘변기수 골프TV’에서도 홀인원에 성공하는 모습을 보여 2700만원 상당의 손목시계를 받은 바 있다.주진모는 이번 홀인원으로 5000만원 상금을 받게 됐다.1999년 영화 ‘댄스 댄스’로 데뷔한 주진모는 이후 SBS ‘패션 70’s’, MBC ‘기황후’ 등 드라마와 ‘미녀는 괴로워’, ‘쌍화점’ 등 영화에서 다양한 연기를 보여줬다. 2019년엔 가정의학과 전문의 민혜연과 결혼했다. 그러나 2020년 휴대전화 해킹 피해로 사생활 문자가 유출된 이후 연예계 활동을 사실상 중단한 상태다.온라인뉴스부