“BTS 진, 뷔 닮았다”…류진, 두 아들 근황 사진 화제

사진=류진 아내 이혜선씨 인스타그램 캡처

사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 류진의 유튜브 채널을 시작한 목적은? 아이들 성장 과정 기록 수익 창출

배우 류진이 과거 예능 프로그램을 통해 전 국민의 사랑을 받았던 두 아들 찬형, 찬호 형제의 근황을 공개해 화제다.지난 22일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연한 류진은 어느덧 성인이 된 첫째와 사춘기에 접어든 둘째의 근황을 전했다.그는 최근 운영 중인 개인 유튜브 채널이 활성화된 배경에 대해 입을 열었다. 류진은 “제가 유튜브를 할 생각이 없었다. 과거 ‘아빠 어디가’를 하면서 아이들 모습 자료들이 남아 있는 게 좋았다. 아이들 성장 과정을 담기 위해 유튜브를 시작했다”고 밝혔다.하지만 촬영 과정이 순탄치만은 않았다. 류진은 아이들이 “‘왜 이거 찍어야 하냐’라고 하더라. 나도 말을 안 들으니까 힘들어서 5년 방치했다”며 사춘기와 맞물려 촬영을 중단했던 뒷이야기를 전했다.5년만에 재개된 유튜브 영상이 100만 조회수를 돌파한 비결은 역시 두 아들의 소식과 독보적인 비주얼이었다. 류진은 아이들의 출연을 끌어내기 위해 “출연료 얼마 주겠다. 조회수 얼마당 해서 계산해서 주겠다”라는 파격적인 ‘러닝개런티’ 제안을 했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.유튜브가 재개된 후 영상에 자주 등장하는 아들에 대한 대중의 반응은 폭발적이다. 류진은 “누구 닮았다라는 이야기가 많다. BTS 진, 뷔 닮았다는 이야기도 많이 하시더라. 최근에는 투어스 도훈도 닮았다더라”며 아들의 완성형 외모에 대한 자부심을 드러냈다.어느덧 성인으로 성장한 장남 찬형군은 최근 대학 입학 소식을 전했다. 류진은 “첫째는 올해 대학교에 진학했다. 버클리 음대에 음악 비즈니스 전공으로 입학을 했다”며 깜짝 소식을 전했다. 과거 청소년 문화해설사로 활동하며 다방면에 재능을 보였던 찬형군은 여러 선택지 중 음악 비즈니스를 전공으로 선택해 목표했던 대학교에 합격하는 쾌거를 이뤘다.한 인터뷰에서 류진의 아내 이혜선씨는 “처음에는 ‘자만 아닐까’ 싶을 만큼 확신이 강해서 걱정했는데, 결국 좋은 결과로 이어졌다”며 아들의 강한 의지가 일궈낸 결실임을 강조했다.연예계 진출 가능성에 대해서도 류진은 열린 태도를 보였다. 그는 아이들이 연예계에 관심이 없냐는 질문에 “관심이 없을 수는 없는 것 같다”고 답했다. 실제로 찬형군은 과거 국내 3대 대형 기획사로부터 수차례 아이돌 데뷔 제안을 받았을 정도로 업계의 주목을 받아온 바 있다.한편 류진은 2006년 승무원 출신 이혜선씨와 결혼해 슬하에 두 아들 찬형군과 찬호군을 두고 있다. 두 아들은 2014년 방영된 MBC ‘일밤-아빠! 어디가’에 출연해 주목을 받은 바 있다.강경민 기자