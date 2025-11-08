기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

최화정, 입 떡 벌어지는 전재산 공개…결혼할 남자 찾는다

입력 :2025-11-08 08:40:20
수정 :2025-11-08 08:40:20
유튜브 ‘최화정’ 캡처
유튜브 ‘최화정’ 캡처


배우 최화정이 결혼정보회사를 방문해 솔직한 재산과 연애관을 공개했다.

7일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘65년 솔로인생 드디어 끝장내려는 최화정의 결혼정보회사 방문기!(+남자 소개)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

앞서 최화정은 손톱에 봉숭아물을 들이며 “첫눈이 올 때까지 봉숭아물이 남아 있으면 결혼정보회사를 가겠다”고 약속한 바 있다. 이후 실제 첫눈이 내리고도 봉숭아물이 지워지지 않자 약속을 지키기 위해 결혼정보회사를 찾았다.

매니저와 상담 중 최화정은 경제적 상황을 묻는 질문에 “안정은 됐다. 일찍 일을 시작했고 자가 하나 있다”고 말했다. 이에 매니저가 “한 달에 외제차 한 대씩 사실 수 있는 수입이 되시나 보다”고 하자, 그는 웃으며 “그렇다”고 인정했다.

이어 “혼자 있는 게 외롭지 않다. 사실 인터뷰 때 ‘혼자라 외로워요’라고 말해야 착해 보이잖나. 그런데 나는 혼자 있는 게 너무 좋다. 가끔 침대에 누워 있다가도 너무 좋아서 웃는다”고 털어놨다.

유튜브 ‘최화정’ 캡처
유튜브 ‘최화정’ 캡처


이상형에 대해서는 “근육 많고 찢어진 청바지 입은 스타일은 부담스럽다. 자연스럽게 나이 들어가는 분이 좋다”며 “그럼에도 만나서 매력이 느껴지면 마음이 갈 수도 있지 않겠나. 그런데 65세를 누가 만나겠냐”고 웃었다.

결혼정보회사 프로그램 비용이 최대 6000만원대라는 설명에 최화정은 “성사 안 되면 어떡하냐”며 놀란 뒤 “그럼 난 1억 내겠다”고 재치 있게 답했다.

영상 말미에 제작진이 “한 달 수입이 외제차로 따지면 어느 정도냐”고 묻자, 매니저가 고급 브랜드를 언급했고, 제작진은 놀라움을 감추지 못했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
이경규, 결혼 30년 차에 ‘아이 둘’을…“쓰러질 수도”

이경규, 결혼 30년 차에 ‘아이 둘’을…“쓰러질 수도”
“중국인들이 제식훈련?” 영상에 발칵…“군복 아냐” 해명 들어보니

“중국인들이 제식훈련?” 영상에 발칵…“군복 아냐” 해명 들어보니
“엄마한테 말하면 큰일난다”…친딸 6살 때부터 성폭행한 아빠

“엄마한테 말하면 큰일난다”…친딸 6살 때부터 성폭행한 아빠
“돈 안 갚고 연락두절” 고소당한 이천수…“오해 풀고 합의”

“돈 안 갚고 연락두절” 고소당한 이천수…“오해 풀고 합의”
고작 하루 ‘○잔’ 술로 뇌출혈 11년 빨라져…美하버드 밝힌 치명적 음주량은?

고작 하루 ‘○잔’ 술로 뇌출혈 11년 빨라져…美하버드 밝힌 치명적 음주량은?
“아들 죽는다” 자백 강요한 ‘형사 누나’ 비구니... 첫 단추 잘못 꿰 미궁속으로

“아들 죽는다” 자백 강요한 ‘형사 누나’ 비구니... 첫 단추 잘못 꿰 미궁속으로
“저분 막아주세요” ‘고척 김선생’에 얼굴 붉힌 김혜성…父 채무 갚아야 하나

“저분 막아주세요” ‘고척 김선생’에 얼굴 붉힌 김혜성…父 채무 갚아야 하나
‘47세’ 이정진, ♥10살 연하와 데이트… “속궁합 엄청 좋아”

‘47세’ 이정진, ♥10살 연하와 데이트… “속궁합 엄청 좋아”
박위, 전신마비 11년 만에…두 발로 서서 송지은 안았다 ‘감동’

박위, 전신마비 11년 만에…두 발로 서서 송지은 안았다 ‘감동’
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  2. 문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

    문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

  3. 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

    대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

  4. ‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”

    ‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”

  5. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하