“억지로 먹인 거 아냐”…한고은, ‘소주 7병’ 회식 강요 해명

사진=유튜브 ‘고은언니 한고은’ 캡처

배우 한고은이 과거 회식 자리에서 소주 7병을 먹은 일화에 대해 해명했다.1일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 한고은이 남편과 함께 단골 맛집을 찾는 모습이 그려졌다.영상에서 한고은은 드라마 회식에서 소주 7병을 마셨던 일을 언급하며 “억지로 먹지 않았다”고 말했다.남편도 “기사에는 마치 ‘한국의 감독 환경 때문에 억지로 술을 먹였다’는 식으로 나갔다”고 아쉬움을 드러냈다.한고은은 “그때 드라마가 잘 됐고, 다들 정말 고생을 많이 했다”며 “내가 주연은 아니었지만 스태프분들과 친했다. 수고했다고 한 잔씩 주는 분위기였다”고 설명했다.이어 “촬영 스태프가 보통 80~100명 정도 되는데 가까운 분들만 해도 40명쯤 된다”며 “그분들한테 다 한 잔씩 받다 보니 대충 계산해 보니 7병 정도가 되겠다고 생각했다”고 밝혔다.그는 “다니면서 한 잔씩 다 받고, 2차에 가서 노래도 하고 또 한 잔씩 받았다. 축하도 받고 기분도 좋았다”며 “그 자리에서 ‘저 술 못 먹어요’라고 빼기가 싫었다. 억지로 ‘야! 술 먹어’ 이런 게 전혀 아니었다”고 강조했다.그러면서 “1990년대 촬영장은 지금보다 많이 험했다. 저는 그래도 좋은 분들 만나서 그런 일이 없었다”고 했다이에 남편은 “8병 먹을 수도 있었는데 자발적으로 7병만 마신 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.앞서 한고은은 지난해 11월 유튜브를 통해 “드라마 끝나고 쫑파티 때 감독님이 막 주는데 그땐 어리니까 못 마신다고 거절하지 못하고 받아 마셨다. 세어보니까 소주 7병을 마셨다. 그 이후로 소주를 안 마신다”고 밝힌 바 있다.뉴시스