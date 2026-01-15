기사 검색
“호텔인 줄” 조정석, ♥거미와 거주하는 실제 집 전격 공개

입력 :2026-01-15 17:31:38
수정 :2026-01-15 17:31:38
사진=유튜브 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처
사진=유튜브 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처


조정석·거미 부부의 보금자리가 마침내 베일을 벗었다.

그간 사생활 공개에 조심스러웠던 조정석이 자신의 ‘부캐’ 유튜브를 통해 실제 거주하는 집을 최초로 공개했다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에는 조정석이 집에서 직접 요리에 도전하는 브이로그 영상이 게재됐다.

조정석은 조금 상기된 표정으로 “오늘 장소는 실제 제가 사는 우리 집이다, 집에서 촬영하려는데 약간 설레기도 하고 떨리기도 한다”며 첫 집 공개의 긴장감을 드러냈다.

특히 그는 아내 거미와 딸 ‘댕이’의 부재를 언급하며 “댕이 엄마와 댕이가 원래 있어야 하는데 친구네 집에 놀러 갔다, 집에 저 혼자다”라고 말했다.

사진=유튜브 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처
사진=유튜브 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처


영상 속 공개된 주방은 조정석·거미 부부의 취향을 반영한 듯 화이트톤의 깔끔한 벽면과 대형 원목 테이블이 조화를 이룬 따뜻한 분위기였다. 세련되면서도 안락한 다이닝룸의 모습은 마치 인테리어 잡지의 한 페이지를 연상케 했다.

한편 조정석과 거미는 지난 2018년 10월, 5년 열애 끝에 부부의 연을 맺은 뒤 2020년 첫딸을 얻은 바 있다. 그리고 바로 지난 14일 예쁜 둘째 딸 출산 소식을 알렸다.

온라인뉴스부
