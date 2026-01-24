기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박미선, 유방암 투병 중 뜻밖 행보… “스크린 골프 18홀 완주”

입력 :2026-01-24 13:29:35
수정 :2026-01-24 13:29:35
박미선 인스타그램
박미선 인스타그램


유방암 투병 중인 코미디언 박미선이 더 건강해진 근황을 전했다.

24일 박미선은 자신의 인스타그램에 “맛있는 밥 먹고 진짜 오랜만에 스크린 골프 18홀을 다 치고, 걱정했는데 완전 컨디션 괜찮은 거 보니까 체력이 진짜 많이 올라왔나 보다”라는 글과 함께 사진을 게시했다.

이어 “역시 좋은 사람들과 웃고 떠들고 놀면 하나도 안 피곤하네요”라며 “신기하네”라고 덧붙였다.

사진 속에는 박미선이 후배 코미디언 권진영과 함께 활짝 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 암 투병 후 밝아진 박미선의 표정이 돋보여 눈길을 끈다.

한편 박미선은 지난해 2월부터 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 이후 박미선은 지난해 11월 tvN ‘유퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 직접 유방암 투병 소식을 전했다. 당시 그는 항암 치료로 인해 짧아진 헤어스타일로 10개월 만에 방송에 복귀해 화제를 모았다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박미선이 투병 중인 질병은?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
“시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니

“시어머니=숙주” 충격 1년, 결국 이혼 절차… 남편 심경 들어보니
“14살인데 기저귀 차고 젖병” 쌍둥이 아들 감금하고 아기로 키운 엄마…美 충격

“14살인데 기저귀 차고 젖병” 쌍둥이 아들 감금하고 아기로 키운 엄마…美 충격
“자취하는 여중생 저녁 챙겨주실 분” 당근에 집 주소 올린 부모, 괜찮나요?

“자취하는 여중생 저녁 챙겨주실 분” 당근에 집 주소 올린 부모, 괜찮나요?
황영웅 3년만 복귀 무산… “간절하다” 했지만 강진청자축제 무대 ‘재검토’

황영웅 3년만 복귀 무산… “간절하다” 했지만 강진청자축제 무대 ‘재검토’
日 중의원 출마 선언한 25세 女 아이돌…‘극우’ 정당 소속?

日 중의원 출마 선언한 25세 女 아이돌…‘극우’ 정당 소속?
망치로 여중생 폭행 ‘살인미수’ 소년범, “지적장애” 호소하더니…징역형 파기환송

망치로 여중생 폭행 ‘살인미수’ 소년범, “지적장애” 호소하더니…징역형 파기환송
정은혜♥조영남, 결혼 8개월 만에 갈등 표출 “대화 안 한다”

정은혜♥조영남, 결혼 8개월 만에 갈등 표출 “대화 안 한다”
29기 광수, ‘나솔’ 방송 끝나자 열애 공개…“연하와 연애 중”

29기 광수, ‘나솔’ 방송 끝나자 열애 공개…“연하와 연애 중”
“예약만 400만 장 돌파”…BTS, 컴백 전부터 기록 갈아치웠다

“예약만 400만 장 돌파”…BTS, 컴백 전부터 기록 갈아치웠다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  2. ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

    ‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

  3. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

  4. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  5. “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로

    “뇌종양인데 남편 무관심…난 돈벌이 수단” 가수 아내 폭로
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나