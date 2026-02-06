기사 검색
박나래 떠난 자리 ‘이 사람’이 채운다…‘놀토’ 합류 확정

입력 :2026-02-06 13:55:48
수정 :2026-02-06 13:55:48
영케이.<br>tvN 제공
영케이.
tvN 제공


밴드 ‘데이식스(DAY6)’의 멤버 영케이가 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’의 새로운 식구가 된다.

tvN 측은 6일 “영케이가 놀라운 토요일 고정 멤버로 합류한다. 출연분은 28일 오후 7시 40분 방송한다”면서 “추가 멤버 영입 계획은 정해지지 않았다”고 공식 입장을 밝혔다.

영케이는 이날 진행되는 녹화부터 본격적으로 참여해 기존 MC진과 호흡을 맞춘다.

평소 뛰어난 작사 실력과 빠른 두뇌 회전으로 정평이 나 있는 그가 음악 예능인 ‘놀토’에서 어떤 활약을 보여줄지 팬들의 기대가 높다.

이번 영케이의 영입은 프로그램이 겪은 악재 이후 이루어진 첫 번째 대규모 개편이다. 앞서 ‘놀라운 토요일’은 지난해 12월 이른바 ‘주사이모 사건’으로 큰 타격을 입었다.

당시 핵심 멤버였던 개그우먼 박나래를 비롯해 ‘받쓰 에이스’였던 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 불법 의료 행위를 받은 의혹에 휘말리며 하차하는 사태가 벌어졌다.

주축 멤버들이 한꺼번에 이탈하면서 프로그램 존폐 위기까지 거론됐으나, 제작진은 영케이라는 새로운 카드를 통해 정면 돌파를 선택했다. 그가 침체된 프로그램의 분위기를 다시 끌어올릴 수 있을지 시선이 집중되고 있다.

온라인뉴스부
"남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다"…대박 난 22세女 사연

10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 '위고비 이후'

생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 "마시지 마세요" 경고

찻잔으로 얼굴 벅벅 '경악'…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

100만 관객 결국 해냈다…'아바타'까지 제치며 역주행 기적 일으킨 '한국 영화'

2026년 2월 6일

넷플릭스, '케데헌' 최고 성과급 지급…"대체 얼마길래"

"주식 하지 마셔, 한심한 족속들" 허성태도 '지식인 파묘'

사유리, 아들 '젠' 10일 만에 퇴학당하더니…'일본 유치원' 보냈다

  "내 아이 낳고 싶다" 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  전원주, 동료 연기자 향해 "밤에 덮치고 싶었다" 파격 고백

  '47세' 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…"새로운 인연 만나"

  이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 "각별한 관계"

  70대 맞아? "37세 같다" 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… '말 근육' 감탄도

런던 빛낸 '폭풍의 언덕' 시사회 스타들

'제68회 그래미 어워즈' 레드카펫 드레스 열전

