“두쫀쿠 보다 맛있다”…강주은 ‘두쫀곶’에 최민수도 엄지척

입력 :2026-02-13 16:49:23
수정 :2026-02-13 16:49:23
사진=유튜브 ‘깡주은’ 캡처
사진=유튜브 '깡주은' 캡처


배우 최민수의 아내인 방송인 강주은이 새로운 디저트 레시피를 선보였다.

강주은은 지난 11일 자신의 유튜브 채널 ‘깡주은’에 ‘두쫀쿠 흥행 이어갈 대박 재료 공개, 맛과 건강 다 잡은 강주은표 두쫀쿠 레시피’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 그는 기존 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠) 레시피를 소개하는 한편, 마시멜로를 대체할 새로운 재료를 공개했다.

그가 선택한 재료는 흑곶감이다. 강주은은 “흑곶감은 색깔도 비슷해서 마시멜로 피를 대체할 수 있다”며 “곶감을 반으로 자르고 속을 파낸 뒤 안을 카다이프로 채우면 된다”고 설명했다. 기존 두쫀쿠가 마시멜로의 쫀득한 식감을 활용했다면, 두쫀곶은 곶감의 자연 당도와 쫀득한 식감을 살렸다.

사진=유튜브 ‘깡주은’ 캡처
사진=유튜브 '깡주은' 캡처


그는 “자연 원물을 쓰는 거라 좋다”고 밝히며 설탕 함량이 높은 가공 재료 대신 건과일을 활용한 점을 부각했다. 이어 남편 최민수의 조언에 따라 완성된 두쫀곶 위에는 코코아 가루 대신 계핏가루를 뿌려 풍미를 더했다.

이를 맛본 최민수는 “두쫀쿠보다 더 맛있다”며 “이거 팔자”고 반응했다. 두쫀곶을 맛본 강주은과 제작진 역시 극찬을 아끼지 않았다.

한편 강주은은 자신의 유튜브 채널 ‘깡주은’을 통해 다양한 레시피를 소개하고 있다.

강경민 기자
