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송승현, 아빠 된다…초음파 사진 공개하며 “곧 만나자”

입력 :2026-04-21 14:14:49
수정 :2026-04-21 14:16:08
밴드 FT아일랜드 출신 송승현이 2세 소식을 전했다. 송승현 인스타그램 캡처
밴드 FT아일랜드 출신 송승현이 2세 소식을 전했다. 송승현 인스타그램 캡처


밴드 FT아일랜드 출신 송승현이 2세 소식을 전했다.

송승현은 21일 자신의 인스타그램에 “곧 만나자, 우리 햇님이”라는 글과 함께 태아의 초음파 사진 등을 공개했다.

해당 게시물에 지인들과 팬들은 “축하드린다”, “부럽다”, “좋은 아빠 될 것 같다” 등의 댓글을 남기며 축하를 보내고 있다.

밴드 FT아일랜드 출신 송승현. 송승현 인스타그램 캡처
밴드 FT아일랜드 출신 송승현. 송승현 인스타그램 캡처


지난 2009년 FT아일랜드 기타리스트로 데뷔한 송승현은 2019년 소속사와의 전속계약 만료 후 팀을 떠났다. 이후 배우로 전향한 그는 웹드라마 ‘오 나의 어시님’ 등에 출연했다.

지난 2024년 연예계 은퇴를 시사한 송승현은 “고민 끝에 연예계를 떠나 아마도 한국을 떠나 새로운 삶을 살아보고자 한다”고 알렸다.

같은 해 6월 오랜 연인과 웨딩마치를 울린 그는 결혼 후 미국에서 요식업 사업체를 운영하는 장인의 가업을 이어받은 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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