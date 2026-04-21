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‘신혼’ 김종국 “정말 힘들지만 먼 곳까지 갔다”…눈물 참아

입력 :2026-04-21 15:43:37
수정 :2026-04-21 15:43:37
김종국. SBS플러스 제공
김종국. SBS플러스 제공


가수 김종국이 결혼 후 첫 해외 여행 예능 촬영 소감을 전하며 특유의 유쾌한 입담을 드러냈다.

21일 SBS Plus 새 예능 ‘상남자의 여행법 in 규슈’ 온라인 쇼케이스가 진행됐다. 이날 행사에는 추성훈, 김종국, 대성, 김진호 PD가 참석했다.

김종국은 결혼 후 처음 맡은 해외 촬영 소감에 대해 “모든 유부남이 똑같겠지만 가정을 위해 촬영에 임한 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 “정말 힘들지만 먼 곳까지 가서 일을 한 것”이라며 “저희도 한국에서 편하게 일하고 싶고 집으로 바로 가고 싶다”며 눈물을 참는 듯한 과장된 표정과 행동을 취해 웃음을 더했다.

그러면서 “그래도 많은 분들에게 즐거움을 드리기 위해 열심히 다녀왔다”고 밝혔다.

아내의 반응에 대해서는 “특별한 말보다는 조심히 건강하게 다녀오라고 하더라”며 “여행에서는 그게 가장 중요하다”고 전했다.

이에 대성이 “다음엔 국내로 가자”고 말하자 김종국은 발끈하는 모습을 보였고, 김진호 PD는 “김종국이 언제 촬영 가냐고 계속 물어봤다”고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

김종국은 지난해 9월 비연예인 여성과 결혼했다.

‘상남자의 여행법 in 규슈’는 추성훈, 김종국, 대성이 출연하는 리얼 여행 예능으로, 즉흥적인 여행 속 세 남자의 케미를 담는다. 첫 방송은 이날 오후 8시 40분이다.

온라인뉴스부
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