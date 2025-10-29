송가인 ‘가인이어라’ 음악교과서 수록…“트로트 최초”

가수 송가인. 제이지스타 제공

가수 송가인의 노래 ‘가인이어라’가 중학교 ‘음악2’ 교과서(박영사)에 정식 수록됐다고 소속사 제이지스타가 29일 밝혔다.제이지스타는 “트로트 장르가 국내 음악 교과서에 공식으로 실린 것은 이번이 처음”이라며 “국악(판소리)을 전공하고, 정통 트로트라는 정체성을 유지하는 송가인의 대표곡이 교과서에 수록됐다는 점에서 큰 의미가 있다”라고 소개했다.이 교과서의 ‘가인이어라’ 수록 페이지에는 ‘떠는 음, 꺾는 음, 점점 세게, 점점 여리게를 악보에 표시하고, 트로트의 시김새를 살려 노래하고 발표해 보자’고 돼 있다.송가인은 올해 초 정규 4집 ‘가인;달’ 발매 당시 “정통 트로트와 판소리는 비슷한 점이 많다”며 “나와 떼려야 뗄 수 없는 장르이며, 앞으로도 정통 트로트를 놓지 않고 계속 가져가겠다”라고 말했다.권윤희 기자